Formule 1 hélemaal gratis kijken: zo kijk je de F1 in 2026 zonder kosten

De Formule 1 staat op het punt van beginnen! Wil jij niks missen van de eerste race van 2026? Zo kijk je de Formule 1 dit weekend hélemaal gratis.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Formule 1 van start

Het nieuwe seizoen van de Formule 1 is begonnen! Op zondag 8 maart 2026 staat de eerste race op de planning, want die dag vindt de Grand Prix van Australië plaats. In Nederland wordt de Formule 1 niet uitgezonden op televisie, waardoor je een abonnement op Viaplay of een andere dienst moet afsluiten. Vind je Viaplay te duur om de Formule 1 te kijken? Dan hebben we goed nieuws, want je kunt de Formule 1 tijdelijk gratis kijken bij F1 TV.

De gratis proefperiode is terug bij F1 TV, waardoor je de Formule 1 dit weekend helemaal gratis kunt kijken. Het proefabonnement duurt een week, dus je kunt zeven dagen kosteloos naar F1 TV kijken. Sluit je het abonnement af op zondag 8 maart 2026? Dan kun je zowel de eerste als tweede race van 2026 gratis kijken, omdat de Grand Prix van China volgt op zondag 15 maart. Zo haal je het maximale uit jouw gratis proefperiode!

F1 TV Pro en F1 TV Premium

Met het gratis proefabonnement van F1 TV kijk je kosteloos naar de eerste twee races van het nieuwe F1-seizoen. Bij de streamingdienst heb je de keuze uit twee abonnementen, dat zijn F1 TV Pro en F1 TV Premium. Bij F1 TV Pro krijg je toegang tot alle F1-sessies en liveboordcamera’s zonder reclame. Wil je het abonnement met vrienden, familie of collega’s delen? Dan is F1 TV Premium de beste optie, met dat abonnement kun je op meerdere apparaten tegelijk kijken. Dit zijn de verschillen:

Onderdeel F1 TV Pro F1 TV Premium Live F1-races, kwalificaties en vrije trainingen Ja Ja Live F2, F3, F1 Academy en Porsche Supercup Ja Ja Live onboard-camera’s Ja Ja Live teamradio Ja Ja Live timing en telemetrie Ja Ja Herhalingen en highlights Ja Ja Archief, documentaires en extra shows Ja Ja Beeldkwaliteit Tot HD / standaard live feed Tot 4K UHD + HDR Multiview Nee Ja Gelijktijdige live streams 1 Tot 6 Grootste pluspunt Alle live F1-content Beste kijkervaring met 4K, Multiview en meerdere apparaten Prijs 11,99 euro per maand 17,99 euro per maand

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Nog een voordeel van F1 TV Premium is de beeldkwaliteit, want je kijkt alle races live in 4K UHD/HDR. Wil je de eerste twee races van de Formule 1 gratis én in de hoogste beeldkwaliteit volgen? Kies dan voor het gratis proefabonnement van F1 TV Premium, zodat je de Grand Prix van Australië en de Grand Prix van China in 4K kunt bekijken. Dat doe je op maximaal zes apparaten tegelijkertijd, dus je kunt het abonnement met vijf anderen delen.

Belangrijk: abonnement stoppen

Ben je benieuwd naar de start van het Formule 1-seizoen, maar wil je nog niet betalen voor de F1 in 2026? In dat geval is de gratis proefperiode van F1 TV dé manier om gratis naar de Formule 1 te kijken de komende tijd. Beide abonnementen van F1 TV hebben een proefperiode van zeven dagen, dat genoeg is om zowel de Grand Prix van Australië als de Grand Prix van China te kijken. De eerste F1-race van 2026 begint zondag 8 maart om 5.00 uur Nederlandse tijd. Je vindt het gratis abonnement hier:

Let wel op, want na de proefperiode van zeven dagen ga je automatisch betalen voor F1 TV. Je betaalt maandelijks 11,99 euro voor F1 TV Pro, bij F1 TV Premium is dat maandbedrag 17,99 euro. Vind je deze bedragen te hoog? Zet het abonnement dan al stop tijdens je proefperiode, om te voorkomen dat je alsnog betaalt voor F1 TV. Je kunt het proefabonnement per persoon eenmalig gebruiken in 2026, maar kunt daarna wel meedoen met een proefperiode van een vriend, familielid of collega. Bekijk hier welke opties er nog meer zijn om de Formule 1 te kijken: