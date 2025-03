Formule 1 goedkoper kijken (zónder Viaplay): zo doe je dat

Het nieuwe seizoen van de Formule 1 is van start gegaan! Wil jij iedere race volgen, maar vind je Viaplay te duur? Zo kijk je goedkoper naar de Formule 1.

Formule 1 kijken

Er is weer een nieuw seizoen van de Formule 1 begonnen! Zit jij ieder weekend klaar om alle kwalificaties en wedstrijden te volgen? Dan heb je slechts een paar mogelijkheden bij het kiezen van streamingdiensten. Viaplay heeft sinds een aantal jaar de uitzendrechten van de Formule 1 in handen, maar verhoogt de abonnementsprijzen vrijwel ieder jaar. Dat is in 2025 niet anders, want Viaplay heeft opnieuw forse prijsverhogingen doorgevoerd.

Sinds maart 2025 betaal je maandelijks 19,99 euro voor Viaplay, maar dan krijg je nog steeds advertenties te zien. Het reclamevrije abonnement kost maar liefst 21,99 euro per maand. Vind je dat te veel en ben je op zoek naar een manier om goedkoper naar de Formule 1 te kijken? Dan is F1 TV de juiste keuze, want je kijkt dan tegen een veel lagere prijs ieder weekend naar de F1-kwalificaties en -races! Je krijgt F1 TV standaard bij Viaplay, maar een apart abonnement op de streamingdienst is veel voordeliger.

F1 TV Pro

F1 TV is de officiële streamingdienst van de Formule 1 en is veel goedkoper dan Viaplay. Met de dienst kijk je naar alle F1-sessies, waaronder de kwalificaties en de races. Daarvoor moet je wel het juiste abonnement kiezen, want F1 TV biedt drie maandelijkse opties aan. Het goedkoopste abonnement is F1 TV Access voor 3,99 euro per maand. Met dit abonnement luister je naar de teamradio’s, zie je exclusieve programma’s en content van de raceweekenden en kijk je naar herhalingen van de races.

Wil je iedere kwalificatie en race live volgen? Dan kom je uit bij het F1 TV Pro-abonnement, waarvoor je maandelijks 11,99 euro betaalt. Dat is veel goedkoper dan Viaplay, terwijl je reclamevrij naar alle F1-sessies kijkt. Daarnaast heb je toegang tot alle liveboordcamera’s, teamradio’s en kijk je naar de F2, F3, F1 Academy en Porsche Supercup. Deze opties ontbreken bij het goedkopere abonnement, maar krijg je er bij F1 TV Pro wel bij.

Meer opties

Bij het derde abonnement betaal je maandelijks 17,99 euro, je kijkt de Formule 1 dan op meerdere apparaten tegelijk live in 4K. Met het duurste abonnement kijk je de Formule 1 dus nog steeds goedkoper dan bij Viaplay. Let wel op, want bij Viaplay krijg je er nog veel meer series en films bij. Dat is bij F1 TV niet het geval, bij deze streamingdienst krijg je enkel F1-content. Op deze manier is de streamingdienst veel voordeliger dan Viaplay.

Bij F1 TV krijg je een gratis proefabonnement van zeven dagen, zodat je de dienst kunt uitproberen. Bevalt de streamingdienst? Dan kun je voor één van de drie maandabonnementen of voor het jaarabonnement kiezen. Laatstgenoemde kost 142,99 euro (11,91 euro per maand), je krijgt dan tegen een lagere prijs toegang tot alle functies van het duurste maandabonnement. Vind je F1 TV nog steeds te duur en wil je de Formule 1 nóg goedkoper kijken? Lees dan hier hoe je voordelig naar alle races kijkt via een VPN!