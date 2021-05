Fans van Max Verstappen opgelet. Vanaf nu kun je de Formule 1 kijken via AirPlay en dus wedstrijden vanaf iPhone of iPad naar je televisie streamen. Zo doe je dat.

Formule 1 via AirPlay kijken

Formule 1 kijk je in Nederland via Ziggo, of via de officiële F1 TV-app. Met die laatste kun je niet alleen de races kijken, maar bijvoorbeeld ook de trainingen volgen. Extra tof is dat je voortaan wedstrijden kunt streamen naar je tv.

Het enige dat je nodig hebt is de officiële F1 TV-app, een Apple-apparaat en een tv met AirPlay. Check? Zo kijk je wedstrijden op het grote scherm:

Open de F1 TV-app op je iPhone of iPad; Ga naar de wedstrijd en kies welk camerastandpunt je wil bekijken; Tik op het cast-icoon rechtsboven in beeld om de race naar je televisie te sturen; Voilà, nu kun je genieten van de F1 op je tv.

De kwaliteit van de streams is alleraardigst. Je kijkt de races in full-hd met maximaal 50 frames per seconde. Voorheen was dit slechts 25, waardoor het beeld er minder vloeiend uitzag.

Later dit jaar komt er een officiële F1 TV-app voor de Apple TV uit. Tot die tijd kun je wedstrijden dus alvast naar je tv AirPlayen. Heb je een Chromecast in huis? Lees dan op onze zustersite Android Planet hoe je Formule 1 kunt livestreamen.

Gratis voor Ziggo Sport Totaal-abonnees

Om Formule 1 via je iPhone te kijken heb je een abonnement op F1 TV Pro nodig. Met dit betaalde pakket kun je live wedstrijden kijken, krijg je toegang tot alle onboard-camera’s van wagens en is het mogelijk om de F2, F3 en Porsche Supercup te kijken. F1 TV Pro kost 7,99 euro per maand, of 64,99 euro per jaar.

Heb je een abonnement op Ziggo Sport Totaal, dan krijg je F1 TV Pro er gratis bij. Ziggo-klanten zonder het sportpakket moeten alsnog los betalen voor de officiële Formule 1-app.

