Met de Apple Watch kun je vanaf je pols razendsnel uitrekenen hoeveel je vrienden moeten betalen voor een etentje, en hoeveel fooi je moet geven. Zo werkt het.



Rekeningen splitten en fooi uitrekenen op Apple Watch

We kennen de Rekenmachine-app al een eeuwigheid van de iPhone, maar de app komt op meer plekken van pas. Op je Apple Watch bijvoorbeeld. Apple voegt de calculator toe met watchOS 6. Hoewel het kleine schermpje de rekenmachine enigszins beperkt, is het gemakkelijk om hier snel dingen op uit te rekenen zonder je telefoon uit je broekzak te moeten halen.

Uniek aan de Watch-versie van Rekenmachine is een speciale ‘fooifunctie’. Hiermee kun je rekeningen splitten om bijvoorbeeld de kosten te delen met vrienden, maar ook meteen uitrekenen hoeveel procent fooi je moet geven. Niet alleen thuis handig, maar ook in vakantielanden waar het vaak gebruikelijk is om een bepaald percentage aan fooi te geven. Op je Apple Watch reken je dan dus gemakkelijk uit hoeveel dat precies is. Dat doe je als volgt.

Ga naar het app-overzicht door op de Digitale Kroon te drukken; Open de Rekenmachine-app; Voer het totaalbedrag van de rekening in; Tik op ‘Fooi’ rechtsboven; Standaard staat er 5% fooi. Als ‘X% Fooi’ groen oplicht, draai dan aan de Digitale Kroon om een hoger of lager percentage fooi te berekenen; Tik vervolgens op ‘Personen’ en draai opnieuw aan de Digitale Kroon om aan te geven met hoeveel personen je de rekening wil delen. Dit staat standaard op 1; Onderaan zie je het totaalbedrag inclusief fooi, met daaronder hoeveel iedereen per persoon moet betalen; Druk linksboven op het kruisje om terug te gaan naar het hoofdscherm van de Rekenmachine.

Naast de fooi-knop is er nog een andere manier om bepaalde percentages van een bedrag uit te rekenen. De fooifunctie in de Rekenmachine kun je namelijk nog vervangen voor een procent-knop. Om deze tevoorschijn te toveren, open je Rekenmachine en druk je stevig op het scherm.

Vervolgens komt er een venster waar je kunt kiezen tussen ‘Fooifunctie’ en ‘Procent’. Tik je op dat laatste, dan wordt de knop ‘Fooi’ vervangen door een procent-icoon om te gebruiken tijdens het rekenen. Om de opties weer om te draaien, volg je logischerwijs dezelfde stappen.

Meer over watchOS 6

Momenteel is watchOS 6 nog niet voor het grote publiek beschikbaar, maar slechts als ontwikkelaarsbèta. Apple rolt de update hoogstwaarschijnlijk in september uit naar alle Apple Watch-gebruikers, tegelijkertijd met de release van iOS 13 en macOS Catalina.

Naast de Rekenmachine-app komen ook standaard iOS-apps als Dictafoon en Audioboeken naar de smartwatch. Bovendien komt er een decibelmeter op je Apple Watch die je waarschuwt als het geluid in je omgeving gehoorschade kan aanrichten. Check onze watchOS 6 preview om te ontdekken wat de update nog meer in petto heeft.