Pas op: Flitsmeister is verboden in deze populaire vakantielanden

Ga je met de auto op vakantie, controleer dan van tevoren of het in de landen op je route mogelijk verboden is om Flitsmeister te gebruiken.

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Flitsmeister is verboden in deze populaire vakantielanden

In Nederland is Flitsmeister volledig legaal, maar in sommige Europese landen gelden veel strengere regels voor het gebruik van apps die waarschuwen voor flitsers en snelheidscontroles. Vooral als je naar Frankrijk, Duitsland of Zwitserland rijdt, doe je er goed aan om op te letten. De wetgeving verschilt namelijk sterk per land.

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Duitsland

In Duitsland gelden strengere regels dan veel automobilisten denken. Volgens de Duitse verkeerswet mogen bestuurders namelijk geen gebruikmaken van apps of apparaten die actief waarschuwen voor flitsers. In de praktijk mogen passagies dit ook niet. Hetzelfde geldt voor iPhone-apps zoals Flitsmeister, ten minste wanneer de flitserwaarschuwingen zijn ingeschakeld. De boete bedraagt momenteel 75 euro. Andere meldingen, zoals files en wegwerkzaamheden, mag je wel gebruiken in Duitsland.

Zwitserland

Wie door Zwitserland rijdt, moet extra voorzichtig zijn. Daar zijn systemen die waarschuwen voor snelheidscontroles in principe volledig verboden. Gelukkig schakelt Flitsmeister de flitserfunctionaliteit daarom automatisch uit in Zwitserland. Ook andere navigatiediensten, zoals TomTom, bieden daar geen flitserwaarschuwingen aan.

Frankrijk

Frankrijk wordt vaak genoemd als land waar flits-apps zoals Flitsmeister verboden zijn, maar de werkelijkheid ligt iets genuanceerder. Frankrijk hanteert inderdaad strenge regels voor flitswaarschuwingen. Daarom tonen veel navigatie-apps zogenoemde gevarenzones in plaats van exacte flitserlocaties. Flitsmeister geeft echter aan dat de app momenteel ook in Frankrijk werkt, maar dat gebruikers zelf verantwoordelijk zijn voor het gebruik van de flitswaarschuwingen. Opletten dus!

Overige landen

Volgens Flitsmeister gelden er ook beperkingen voor flitswaarschuwingen in:

Cyprus

Turkije

Noord-Macedonië

Slowakije

In deze landen zijn de flitswaarschuwingen van de app dan ook niet beschikbaar. Voor veel andere Europese landen gelden geen vergelijkbare beperkingen, maar controleer voor vertrek altijd de actuele regelgeving. Die kan namelijk nog wel eens veranderen!

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