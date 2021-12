Flitsmeister FAQ: 8 tips voor de populaire navigatie-app

Met bijna twee miljoen actieve gebruikers is Flitsmeister één van de populairste navigatie-apps in Nederland. Maar hoe werkt Flitsmeister? En wat kun je ermee?



Hoe werkt Flitsmeister?

Flitsmeister is een Nederlandse navigatie-app die al heel wat jaren meegaat. De app heeft door de jaren heen een grote groep gebruikers opgebouwd die flitsers, verkeersongevallen, werkwerkzaamheden en andere zaken op de weg doorgeven. De navigatie-app is enorm actueel en houdt je razendsnel op de hoogte van de huidige verkeerssituatie. Met de tips hieronder haal je er alles uit.

1. Waarschuwingen voor flitsers, files, ambulances en meer

Het handige aan Flitsmeister is de enthousiaste community die dagelijks flitsers en files doorgeeft. Daardoor weet jij precies waar je op moet letten tijdens het rijden. Zo geeft de app meldingen bij flitsers en trajectcontroles, en wanneer er een file zich op je route bevindt.

Ook kunnen ambulances die met de sirene aan rijden een melding naar Flitsmeister sturen, zodat jij op tijd uit kunt wijken en ruimte maakt. Ook over andere situaties waar jij last van kunt hebben tijdens het rijden, houdt de app je op de hoogte. Denk hierbij aan werkzaamheden, een ongeval of een obstakel op de weg.

2. Navigeren met betrouwbare kaarten

Als je Flitsmeister opent en in het Kaart-tabblad op het vergrootglas tikt, kom je in de zoekfunctie van de app terecht. Hier kun je een huis- en werkadres toevoegen, zodat je daar met een druk op de knop naar navigeert.

Handig, want dat zijn voor veel mensen de twee bestemmingen waar ze het vaakst naar navigeren. In de zoekbalk bovenin dit scherm kun je ook andere bestemmingen zoeken; die worden opgeslagen in je recente zoekopdrachten die onderin beeld verschijnen.

3. Betaal voor parkeren vanuit Flitsmeister

Ga je aan het einde van je rit parkeren in een parkeerzone? Dan geeft Flitsmeister je een melding dat je vanuit de app kunt betalen. Rij je weer weg, dan geeft de app je een melding om de parkeeractie stop te zetten. Om dit te doen moet je de parkeerfunctie eenmalig instellen.

Open de Flitsmeester-app en tik op de drie streepjes linksboven; Tik op ‘Parkeren’; Druk op ‘Parkeren inschakelen’; Volg de stappen op het scherm om je telefoonnummer, kenteken en betaalmethode toe te voegen.

Kies je ervoor om te betalen via de app, dan betaal je 25 cent transactiekosten naast de parkeerkosten zelf. Ook handig: in de app kun je gratis extra kentekens toevoegen.

Deze parkeerfunctie is volgens Flitsmeister ‘bijna’ in heel Nederland te gebruiken en in de toekomst ook in België. Wil je zeker weten dat je jij ook op deze manier kunt betalen? Check dan even de kaart op de website van Flitsmeister.

4. Zelf flitsers, files en meer melden

Wil je naast profiteren van andermans meldingen ook zelf meehelpen om Flitsmeister beter te maken? Dat kan gelukkig heel gemakkelijk:

Tik op ‘melden’ knop bovenin het scherm; Kies je wat je wilt melden: een flitspaal bijvoorbeeld of werkzaamheden; Dit kun je automatisch laten doen of handmatig.

Andere gebruikers kunnen jouw melding beoordelen, zodat de betrouwbaarheid ervan wordt gecontroleerd. Zie je zelf een melding die (niet) klopt? Dan kun je erop tikken en op ‘Beoordelen’ tikken. Bevestig daarna of de melding klopt of niet klopt om de app weer een beetje betrouwbaarder te maken.

5. Flitsmeister Pro

Ben je vaak op de weg te vinden, of wil je de ontwikkelaars van Flitsmeister steunen? Dan kun je een abonnement op Flitsmeister Pro (€1,49 per maand) overwegen. Daar krijg je een aantal voordelen voor terug. Zo kun je advertenties in de app uitzetten, zelf een foto uploaden voor je dashboard en meedoen aan acties die het bedrijf organiseert.

6. Bekijk je rijstatistieken

Een leuke extra in de app vind je terug in het zijmenu als ‘Rijstatistieken’. In dit scherm kun je onder andere zien wat je topsnelheid is, hoe lang je hebt gereden met de app en welke afstand je daarmee hebt afgelegd.

7. Flitsmeister One

Voor de fanatieke Flitsmeisters onder ons is er de Flitsmeister One, een kastje voor in je auto die speciaal voor de app is gemaakt. Je koppelt de One aan de app, zodat deze automatisch Flitsmeister op je smartphone opent als je in de auto stapt.

Ook geeft het kastje met licht en geluid een waarschuwing als er een melding via de smartphone-app binnenkomt. De ingebouwde accu gaat twee jaar mee en kun je daarna vervangen. Het kastje is te bestellen voor 49,95 euro via de website van de app.

8. Ondersteuning voor Apple CarPlay

Heb je een auto of inbouwsysteem met CarPlay? Dan kun je Flitsmeister ook hierop bedienen. Zodra je de app hebt geïnstalleerd op je iPhone, duikt hij automatisch op in je auto. De CarPlay-app van Flitsmeister bevat nagenoeg alle functies van de iOS-versie.

Zo kun je uiteraard navigeren, krijg je meldingen voor naderende flitsers en files en vertelt de app wanneer een ambulance onderweg is. Ook handig: in de rechter bovenhoek kun je zien wat de maximale snelheid is op de weg waar je op rijdt.

