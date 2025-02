De iPhone heeft al jarenlang een flitser, maar dit flitslicht kun je beter niet gebruiken bij het maken van foto’s. Dit is waarom.

4 redenen waarom je geen flitser op je iPhone moet gebruiken

Jaren geleden waren iPhones behoorlijk slecht in het maken van foto’s met weinig licht. Tegenwoordig is dat helemaal anders en kun je een behoorlijk nette foto maken als het bijna donker is.

Je hebt natuurlijk een flitser op de iPhone zitten. Maar eigenlijk moet je die niet gebruiken voor het maken van foto’s. Dit zijn de vier belangrijkste redenen waarom je de flits op je smartphone maar beter links kunt laten liggen.

1. Flitslicht maakt je foto’s plat en onnatuurlijk

De flitser op je iPhone straalt een hard en direct licht. Hierdoor krijgen je foto’s een vlakke, saaie uitstraling zonder diepte. Het lijkt dan net alsof je onderwerp voor de koplampen van een auto staat. Probeer in plaats daarvan te spelen met het aanwezige en natuurlijk licht. En als je dan toch echt meer licht nodig hebt, gebruik dan een klein bureaulampje of tafellampje.

2. Weg met die harde schaduwen!

Een flitser zorgt vaak ook voor harde, onnatuurlijke schaduwen achter je onderwerp. Maak je bijvoorbeeld met je flits een foto van iemand tegen een muur? Dan zie je donkere, harde contouren op de achtergrond. Dit leidt af van het onderwerp en maakt de foto minder professioneel. Speel liever met indirect licht of fotografeer in de buurt van een raam. Zo krijg je zachte, subtiele schaduwen die je foto veel mooier maken.

3. Flitslicht werkt maar op een paar meter afstand

Houd er ook rekening mee dat de flitser op de iPhone maar op een paar meter afstand te zien is. Voor onderwerpen die verder weg staan heeft het sowieso geen nut om een flitser te gebruiken.

4. Het is niet toegestaan

Daarnaast moet je niet vergeten dat het soms ook niet mag om een flitser te gebruiken. Denk bijvoorbeeld aan een theatervoorstelling waar je wel foto’s mag maken, maar daar altijd ook wordt gezegd dat je géén flitser mag gebruiken.

Ook in sommige dierentuinen mag je geen flitsers gebruiken, omdat dit de dieren kan storen. Daarnaast is het sowieso niet verstandig om een flitser voor een glaswand te gebruiken.

Flitser op je iPhone: soms tóch wel?

Moet je de flitser dan helemaal nooit gebruiken? Nou, soms is het lampje wel handig. Als je naar je stoel moet lopen in een donkere bioscoop of het sleutelgat van je deur zoekt komt hij wel van pas.

Natuurlijk zijn er ook uitzonderingen te verzinnen waarbij je toch echt even de flitser nodig hebt bij het maken van een foto. Maar in 99 procent van de gevallen kun je de flitser op je iPhone maar beter uitzetten.

Flitser uitzetten op je iPhone

Bij het maken van een foto beslist je iPhone standaard zelf of de flitser ingeschakeld moet worden. Toch is het vrijwel nooit nodig dat de flitser aangezet wordt. Maar hoe moet je de flitser dan uitzetten op je iPhone?