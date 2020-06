Is je Finder-applicatie bevroren, of werkt het niet naar behoren? Dan kan het werken om de applicatie geforceerd af te sluiten. Dit zijn drie manieren om dat te doen.

Finder geforceerd afsluiten: zo doe je dat

Finder is de poort naar alle programma’s en bestanden op je Mac(Book). De app staat altijd automatisch aan als je je Mac opstart en vanaf daar heb je toegang tot al je bestanden. Maar wat als Finder is vastgelopen? Omdat de applicatie altijd aanstaat, lukt het niet zomaar om de app compleet af te sluiten. Gelukkig zijn er een aantal manieren om dat toch te doen. We zetten ze voor je op een rij.

1. Herstart Finder via het Dock

Een hele makkelijke manier om Finder snel opnieuw op te starten is via het Dock.

Houd Control + Option ingedrukt; Klik op het Finder icoon; Kies: Start opnieuw.

De Finder app sluit nu af en start weer opnieuw op. Dit is een hele eenvoudige manier om de app te resetten.

2. Sluit Finder af via het Apple-menu

Lukt het niet om Finder opnieuw op te starten via het Dock? Dan is er nog een andere snelle manier om de Finder af te sluiten. Zorg allereerst dat Finder openstaat.

Klik op het Apple-menu linksboven in het scherm; Houd shift ingedrukt; Klik op ‘Forceer stop van Finder’.

3. Afsluiten via terminal

Wanneer de eerste twee oplossingen niet werken, is er nog een derde manier om toch Finder geforceerd af te sluiten. Het is iets ingewikkelder, maar werkt uitstekend.

Open spotlight door command + spatie in te drukken; Typ ‘Terminal’ en klik de app aan; Je kan Terminal ook opstarten via je Launchpad: klik op ‘Andere’ en vervolgens op Terminal; Vul “killall Finder” in en druk op enter. Finder wordt vervolgens geforceerd opnieuw opgestart.

Heb je alles geprobeerd maar lukt het je nog steeds niet om Finder af te sluiten? Dan kun je nog proberen om je MacBook opnieuw op te starten. Is je hele apparaat bevroren? Houd dan de aan/uit-knop een aantal seconden lang ingedrukt voordat je het loslaat.

