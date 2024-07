Handig voor op vakantie: films downloaden van streamingdiensten

De meeste streamingdiensten bieden wel een optie om series en films te downloaden naar je iPhone of iPad. Je kunt ze dan bekijken zonder internetverbinding. Zo werkt het!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Films downloaden van streamingdiensten

Als je gebruikmaakt van Netflix, HBO Max, SkyShowTime, Disney+, Amazon Prime, Apple TV+ of Videoland, dan wil je ook vast wel eens een film of serie kijken wanneer je op vakantie bent. Misschien zelfs al wanneer je onderweg bent naar je vakantieadres. Nadeel is dat het je best veel data kost, tenzij je overal de beschikking hebt over goede wifi.

Afhankelijk van waar je naartoe gaat, is dat laatste nooit helemaal betrouwbaar. Het komt nogal eens voor dat er bijvoorbeeld in een hotel wel wifi is, maar dat het praktisch niet werkt omdat er zoveel mensen tegelijkertijd gebruik van maken. Wil je op safe spelen, dan is het een goed idee om wat films en series te downloaden.

Wil je films en series downloaden van NPO Plus of NLZIET, dan moeten we je teleurstellen. Deze streamingdiensten bieden die optie niet. Gelukkig zijn er genoeg streamingdiensten waarbij het wél mogelijk is.

Netflix Netflix, Inc. 7,4 (12.348 reviews) Gratis via App Store via App Store

Netflix

Iedereen met een abonnement op Netflix kan films en series downloaden, maar er zijn wel verschillen per abonnement. Het is namelijk verschillend op hoeveel apparaten je films en series mag downloaden.

Zo kun je met een Basic-abonnement (8,99 euro) maar op één apparaat downloaden. Bij het Standaard-abonnement (13,99 euro) zijn het twee apparaten en bij het Premium-abonnement (18,99 euro) vier apparaten. Houd hier dus wel rekening mee. Het downloaden werkt zo:

Open Netflix op je iPhone of iPad en ga naar de film die je wilt downloaden; Onder de knop ‘Film afspelen’ staat een knop ‘Downloaden’; Tik hierop om te beginnen met downloaden en wacht totdat het bestand binnen is.

Om te zien wat je hebt gedownload, tik je op ‘Mijn Netflix’ en kijk je onder ‘Downloads’. Het is aan te raden om dit ruim voor vertrek nog eens te controleren, zodat je zeker weet dat de films en series zijn gedownload op je apparaat.

HBO Max: Stream TV en films WarnerMedia 7,6 (7.502 reviews) Gratis via App Store via App Store Helaas, we konden deze app niet ophalen uit de App Store

HBO Max

HBO Max is nu ruim twee jaar beschikbaar in Nederland. Op de dienst vind je allerlei series zoals Game of Thrones en House of the Dragon, maar ook relatief nieuwe films als Dune Part Two. Een abonnement op HBO Max kost 7,99 euro per maand.

Net als op Netflix kun je op HBO Max ook alles wat je offline wilt bekijken gewoon downloaden op je iPhone of iPad. Zo vermaak je jezelf in de bus of het vliegtuig en hou je kinderen zoet op een lange autorit naar het zuiden. Downloaden werkt zo:

Open HBO Max op je iPhone of iPad en ga naar de film die je wilt downloaden;

Naast de film zie je een downloadknop (streepje met een pijltje naar beneden);

Tik hierop om te beginnen met downloaden en wacht totdat het bestand binnen is.

Tik beneden op het pijltje naar beneden en je ziet wat je allemaal gedownload hebt.

SkyShowTime

Bij SkyShowTime is het afhankelijk van je abonnement of je series en films kunt downloaden. Er is een standaard abonnement met reclame (5,99 euro) en een standaard plus abonnement (8,99 euro). Alleen met de laatstgenoemde is het mogelijk om films offline te kijken en dan maximaal 30 titels. Daaronder vind je onder meer de film Oppenheimer en de serie Yellowstone.

Downloaden op SkyShowTime gaat als volgt:

Open SkyShowtime op je iPhone of iPad en ga naar de film die je wilt downloaden;

Onder elke film en aflevering zie je een pijltje naar beneden met een streepje;

Tik hierop om de download te starten en wacht totdat het bestand is opgeslagen.

Het pijltje naar beneden dat je onderaan het scherm ziet, brengt je naar je downloads.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Apple TV Apple 9,2 (13.337 reviews) Gratis via App Store via App Store

Apple TV+

Apple TV+ mag natuurlijk niet ontbreken in dit overzicht. Een abonnement op Apple TV+ kost 9,99 euro per maand en dan kijk je naar populaire series zoals Ted Lasso en Dark Matter. Je vindt er ook recente films, waaronder Napoleon, Argylle en Killers of the Flower Moon.

Het downloaden van series op Apple TV+ is ook heel eenvoudig. Volg de stappen hieronder om afleveringen te downloaden op je iPhone of iPad.

Open Apple TV+ op je iPhone of iPad en ga naar de serie die je wilt downloaden;

Bij elke aflevering zie je een wolkje met een pijltje naar beneden staan;

Tik hierop om de download te starten en wacht totdat het bestand is opgeslagen.

Tik beneden op ‘Bibliotheek’ om te bekijken wat je gedownload hebt.

Disney+ Disney 9,2 (51.488 reviews) Gratis via App Store via App Store

Disney+

De streamingdienst Disney+ heeft natuurlijk veel content van Disney, maar ook van Pixar, Marvel, Star Wars en National Geographic. Een abonnement kost 10,99 euro per maand. Betaal je gelijk voor een heel jaar, dan kost je dat 109,90 euro. Dat komt omgerekend dan neer op 9,16 euro per maand.

Ook op Disney+ is het mogelijk om series en films te downloaden en dat werkt op een vergelijkbare manier als op de andere streamingdiensten:

Open Disney+ op je iPhone of iPad en ga naar de serie die je wilt downloaden;

Bij elke aflevering staat een pijltje naar beneden;

Tik hierop om de download te starten en wacht totdat het bestand is opgeslagen.

Tik beneden op ‘Downloads’ om te zien wat je allemaal gedownload hebt.

Amazon Prime Video AMZN Mobile LLC 9,2 (22.819 reviews) Gratis via App Store via App Store

Amazon Prime

Amazon Prime is met 4,99 euro per maand de goedkoopste streamingdienst uit deze lijst. Je vindt er vooral wat oudere klassiekers zoals Lord of the Rings en Interstellar. Maar ook als je programma’s zoals Komt een man bij de dokter leuk vindt, kun je hier prima terecht.

Films en series downloaden is op Amazon Prime al net zo gemakkelijk:

Open Prime op je iPhone of iPad en ga naar de film die je wilt downloaden;

Onder de knop ‘Film afspelen’ staat een knop ‘Downloaden’;

Tik hierop om de download te starten en wacht totdat het bestand is opgeslagen.

Je vindt alles wat je gedownload hebt terug door beneden op de knop ‘Downloads’ te tikken.

Videoland RTL Nederland B.V. 9,4 (241.165 reviews) Gratis via App Store via App Store

Videoland

De streamingdienst Videoland is vooral voor iedereen die van programma’s houdt zoals Máxima, De Bachelor en Ex on the Beach. Er is een basisabonnement van 4,99 euro, maar daar krijg je reclame bij en bovendien kun je met dat abonnement niks offline kijken.

Kies daarom voor het plus-abonnement (9,99 euro). Je hebt dan geen reclame, je kunt programma’s downloaden en je kunt op twee schermen tegelijk kijken. Wil je vier schermen tegelijk, dan kies je voor het premium-abonnement (11,99 euro). Downloaden doe je zo:

Open Videoland op je iPhone of iPad en ga naar de film dat je wilt downloaden;

Bij elke film staat een pijltje naar beneden;

Tik hierop om de download te starten en wacht totdat het bestand is opgeslagen.

Tik beneden op ‘Downloads’ om de afleveringen offline te kijken.

Series en films downloaden van streamingdiensten

Zoals je ziet werkt het downloaden van films en series bij alle streamingdiensten ongeveer op dezelfde manier. Met een beetje voorbereiding neem je dus eenvoudig genoeg content mee voor je hele vakantie, zonder dat het je ook maar iets extra’s kost. De enige beperking is mogelijk de hoeveelheid opslagruimte die je hebt. Wellicht iets om rekening mee te houden wanneer je je volgende iPhone of iPad aanschaft.

Wil je op de hoogte blijven van al het Apple nieuws? Meld je dan aan voor onze dagelijkse/wekelijkse nieuwsbrief. Download daarnaast de gratis iPhoned-app en houd onze website in de gaten. Dan mis je nooit meer een Apple-nieuwtje!