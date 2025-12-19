Feestdagenstress? Met deze 5 slimme iPhone-tips voorkom je het!

Veel mensen hebben in december last van feestdagenstress, maar gelukkig kun je er zelf iets aan doen – en deze iPhone-tips helpen je daarbij!

Met deze iPhone-tips voorkom je feestdagenstress

Feestdagenstress is de opgebouwde spanning door verwachtingen, drukte en verplichtingen rondom de feestdagen. Het helpt als je de lat niet te hoog legt, niet als zelf doet en duidelijk je grenzen aangeeft. Daarnaast kunnen ook deze iPhone-tips je een handje helpen!

1. Verstuur kerstkaarten met een app

Het versturen van kerstkaarten is waarschijnlijk stressfactor nummer één, omdat je dit zo’n beetje als eerste moet regelen. Gelukkig hoef je daarvoor niet meer door weer en wind op zoek te gaan naar een van de weinige overgebleven brievenbussen. Je kunt je kerstkaarten ook gewoon vanaf je bank versturen via een app.

MyPostcard Kaarten sturen App mypostcard.com GmbH 9.0 (196 reviews) Gratis via App Store via App Store

Met de app MyPostcard Kaarten sturen App kies je een van de kerstkaarten die worden aangeboden. Vervolgens kun je die kaart persoonlijker maken, eventueel door een of meerdere foto’s toe te voegen. Tot slot verstuur je de kaart ook gewoon via de app.

2. Gebruik AI om een afspeellijst te maken

Als je sowieso al last hebt van feestdagenstress, kun je beter niet een heel nieuwe afspeellijst met kerstliedjes gaan samenstellen. Dus dan kun je terugvallen op de afspeellijst die je elk jaar gebruikt, of je laat AI het voor je doen!

AI Playlist Maker: PlaylistAI Brett Bauman 8.2 (17 reviews) Gratis via App Store via App Store

Met de app AI Playlist Maker: PlaylistAI is dat heel eenvoudig. Je omschrijft wat voor een afspeellijst je wilt (en geef ook aan wat je er niet in wilt) en de app maakt die voor je. Pas desgewenst nog iets aan en stuur de playlist vervolgens naar Spotify, Apple Music of een andere muziekdienst. Dat is alles! Enige beperking is dat je het in het Engels moet doen.

3. Maak een kerstachtergrond van emoji

Om alvast in de juiste sfeer te komen, gebruik je een kerstachtergrond op je iPhone. Je kunt een van onze wallpapers kiezen, maar je kunt ook zelf iets maken met emoji. Dat doe je zo:

Open de app Instellingen en tik op ‘Achtergrond’;

Tik op ‘+ Voeg nieuwe achtergrond toe’;

Tik bovenin op de gele emoji-knop;

Haal de huidige emoji weg met backspace;

Typ maximaal zes van je favoriete kerst-emoji;

Tik boven het toetsenbord ergens in het scherm;

Veeg horizontaal over het scherm voor verschillende patronen;

Tik rechtsboven op ‘Gereed’.

4. Gebruik Steijn van Albert Heijn voor het kerstdiner

In de Albert Heijn-app staan in december sowieso al veel ideeën voor het kerstdiner, maar je kunt ook AI-assistent Steijn gebruiken als je het wat persoonlijker wilt maken. Vraag om ideeën en als je die al hebt, vraag je om bereidingswijzen. Het werkt als volgt:

Open de Albert Heijn-app;

Tik beneden op ‘Koken’;

Tik onder ‘Snel naar’ op ‘Vraag Steijn’.

Nu kun je onderin al je vragen stellen aan Steijn van Albert Heijn.

5. Kerstverlichting fotograferen

Ook bij het fotograferen van kerstverlichting hoef je geen feestdagenstress te ervaren. Zolang je maar weet waar je op moet letten:

Schakel de flitser uit. Deze zorgt voor hard licht en daarmee verpest je de warme gloed van de lampjes.

Deze zorgt voor hard licht en daarmee verpest je de warme gloed van de lampjes. Gebruik de nachtmodus. Deze schakelt automatisch in bij weinig licht. Je kunt de belichtingstijd aanpassen (druk lang op het gele maantje). Hoe donkerder het is, hoe langer je de belichtingstijd kunt instellen.

Deze schakelt automatisch in bij weinig licht. Je kunt de belichtingstijd aanpassen (druk lang op het gele maantje). Hoe donkerder het is, hoe langer je de belichtingstijd kunt instellen. Gebruik een statief: Zeker wanneer je een langere belichtingstijd gebruikt, is het belangrijk dat je je iPhone niet beweegt tijdens het fotograferen. Een statief is je beste optie. Heb je er geen, probeer je iPhone dan te stabiliseren op een stevige ondergrond. Het helpt ook als je daarbij de zelfontspanner gebruikt.

Als je kerstverlichting wazig op de foto wilt zetten (bokeh), gebruik je de portretmodus. Focus op een voorwerp dichterbij (bijvoorbeeld een kerstbal), terwijl de lampjes op de achtergrond wazig worden. Nog niet onscherp genoeg? verlaag dan de F-waarde. Dat doe je door van beneden naar boven te vegen en op ‘Diafragma’ te tikken. Zet de schuifbalk onderin dan bijvoorbeeld op f/1.4. Is dat te extreem, verhoog de waarde dan iets.

Meer iPhone-tips?

