Yannick Chalkiopoulos
15 oktober 2025, 13:57
3 min leestijd
Spotify krijgt langverwachte feature – en die maakt de app veel veiliger

Spotify heeft een langverwachte feature toegevoegd, die de applicatie veel veiliger maakt. Om deze veranderingen gaat het!

Beheerde accounts op Spotify

Er is weer een nieuwe functie beschikbaar bij Spotify! De muziekdienst heeft een langverwachte feature geïntroduceerd, want je kunt nu beheerde accounts toevoegen op Spotify. Deze accounts zijn bedoeld voor jonge luisteraars, zodat zij een eigen afgeschermd profiel krijgen in de applicatie. Op die manier hoeven ze niet meer hetzelfde account als de beheerder van het abonnement te gebruiken.

Het is al langer mogelijk om meerdere leden toe te voegen aan één Family-abonnement. Daar komen nu beheerde accounts bij, die via ouderlijk toezicht kunnen worden afgeschermd van bepaalde content. Zo kunnen ouders instellen dat expliciete content niet wordt afgespeeld op het beheerde account. Canvassen en video’s met expliciete content kunnen eveneens worden afgeschermd. Spotify moet zo veilig zijn voor iedereen, ook voor jonge luisteraars.

spotify jonge luisteraars

Zo stel je beheerde accounts in

Deel je een account met jouw kinderen of andere jonge luisteraars? In dat geval kun je met de nieuwe feature in Spotify nu beheerde accounts toevoegen. Deze zijn beveiligd met een pincode, zodat de instellingen alleen aangepast kunnen worden door de beheerder van het account. Op die manier kunnen jonge luisteraars expliciete content niet zelf inschakelen in de applicatie. Je stelt beheerde accounts als volgt in:

  1. Open ‘Spotify’ op je iPhone;

  2. Tik linksboven op je profielfoto;

  3. Kies voor ‘Instellingen en privacy’;

  4. Ga naar ‘Accounts’ en tik op ‘Premium Family’;

  5. Kies onder ‘Abonnementsleden’ de optie om leden toe te voegen aan je abonnement;

  6. Tik op ‘Een luisteraar die jonger is dan 16 toevoegen’;

  7. Selecteer tot slot ‘Account toevoegen’.

Wil je een bestaand account omzetten naar een beheerd account? Die feature biedt Spotify ook, onder ‘Abonnementsleden’ kun je het account kiezen dat je wilt omzetten. Let wel op, want beheerde accounts hebben geen toegang meer tot bepaalde onderdelen van Spotify. Zo kunnen jonge luisteraars titels van playlists wel nog personaliseren, maar geen afbeeldingen uploaden. Daarnaast kun je afspeellijsten van jonge luisteraars niet vinden en kunnen zij openbare afspeellijsten ook niet opzoeken. Playlists kunnen wél nog via een directe link worden gedeeld met een beheerd account.

spotify beheerde accounts

Voordelen voor Spotify

Met beheerde accounts wordt Spotify veel veiliger voor jonge luisteraars. Zo worden ze beschermd tegen expliciete content in nummers, video’s en Canvas. Je herkent expliciete content in Spotify aan de ‘E’ onder of naast de titel van een nummer. Deze nummers worden verborgen bij beheerde accounts, zodat jonge luisteraars niet worden blootgesteld aan schadelijke content. Het toevoegen van beheerde accounts is direct mogelijk in Spotify en is een feature waar veel gebruikers al langer op wachten.

De nieuwe feature van Spotify heeft overigens niet alleen voordelen voor jonge luisteraars, maar ook voor de beheerder van het account. Je kunt nu een speciaal account aanmaken voor bijvoorbeeld je kinderen, zodat hun luistergedrag niet wordt meegenomen bij het vormen van jouw luisterprofiel. Op die manier worden kindernummers of andere liedjes niet meegenomen in je aanbevelingen van Spotify en in je overzicht van Spotify Wrapped. Vond je deze tip handig? Bekijk hier meer over de muziekdienst:

