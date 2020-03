Tip: Zo stuur je een App Store-factuur naar je e-mail

Wil je graag je administratie bijhouden van het aantal apps dat je hebt gedownload? Het is mogelijk om een factuur van een app naar jezelf te sturen. iPhoned laat zien hoe je dit doet.

Zo stuur je een factuur van de App Store naar je e-mail

Bij het downloaden van een app wordt automatisch een factuur naar je e-mail gestuurd. Bij sommige gebruikers lijkt dit echter niet altijd te gebeuren. Dit komt waarschijnlijk door een bug in het systeem van de App Store. Dat is lastig, want dan kan je alleen nog op bijvoorbeeld je creditcard-afschrift zien welke apps je hebt aangeschaft.

Vooral als je apps moet declareren is het belangrijk om een factuur te krijgen. Gelukkig is het ook mogelijk om zelf een factuur naar je e-mail te sturen als je deze niet automatisch krijgt. Zo kom je aan het einde van de maand niet voor verrassingen te staan. Het opnieuw versturen van een factuur werkt overigens alleen voor betaalde apps. Het werkt als volgt:

Ga in je instellingen naar ‘iTunes Store en App Store’; Tik op je Apple ID en vervolgens op ‘Toon Apple ID’; Log in met je wachtwoord, Face ID of Touch ID; Scroll naar beneden en tik op ‘Aankoopgeschiedenis’; Hier zie je alle apps die je hebt gedownload. Tik op ‘Totaal gefactureerd’ bij de app waar je een factuur van wil sturen; Tik op ‘Verstuur opnieuw’.

