In iOS 15 kun je met iedereen FaceTimen, of degene die je belt nu een iPhone of een Android-telefoon heeft. Hoe dat precies werkt? We laten zien hoe je binnen FaceTime een Android-gebruiker uitnodigt voor een gesprek.

FaceTime-gesprekken met Android-gebruikers in iOS 15

In iOS 15 en iPadOS 15 kun je iedereen uitnodigen voor een gesprek via de FaceTime-app, ook als diegene zelf geen iPhone, iPad of Mac heeft. Als je tijdens de coronacrisis wel eens Zoom hebt gebruikt voor een meeting, dan voel je je bij FaceTime in iOS 15 waarschijnlijk helemaal thuis. Het uitnodigen van anderen werkt namelijk ongeveer hetzelfde.

Net als bij Zoom maakt een Apple-gebruiker een link aan, waar iedereen met een Android- of Windows-apparaat op kan klikken. Deze link wijst anderen direct door naar het FaceTime-gesprek.

Een FaceTime-link aanmaken in 4 stappen

Een FaceTime-link aanmaken is gelukkig heel eenvoudig. In deze vier stappen creëer je binnen een handomdraai je eigen FaceTime-link in iOS 15:

Open de FaceTime-app op je iPhone of iPad met iOS 15. In iOS 14 of ouder is de functie (nog) niet beschikbaar;

Druk op de knop ‘Maak link aan’;

Tik vervolgens op ‘Voeg naam toe’ om het gesprek een naam te geven. Op die manier weten alle deelnemers voor welk gesprek ze worden uitgenodigd. Tik daarna op de knop ‘OK’;

Kies vervolgens hoe je de link wil delen. Het is hierbij mogelijk om een extra boodschap toe te voegen. Hierna kun je de link verzenden.

Meer nieuwe functies van FaceTime in iOS 15

Naast het voeren van FaceTime-gesprekken met Android- en Windows-gebruikers, krijgt FaceTime in iOS 15 nog een hoop andere nieuwe functies. Zo is er SharePlay: een functie waarmee je allerlei content op jouw scherm met je vrienden kan delen. Op die manier kan je bijvoorbeeld synchroon samen een film kijken, of een website bezoeken.

Ook komt een portretmodus naar FaceTime. Deze maakt je achtergrond wazig, zodat jij er helemaal uitspringt. Daarnaast kun je, als je AirPods Pro of AirPods Max hebt, FaceTimen met Spacial Audio. Deze functies werken echter niet op alle iPhones en iPads.

