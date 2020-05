Een FaceTime-groepsgesprek voeren op je iPhone of iPad is heel gemakkelijk en ondersteunt zelfs tot maximaal 32 mensen tegelijk. In deze tip lees je hoe dit werkt en wat de mogelijkheden zijn.



Zo voer je een FaceTime-groepsgesprek

De FaceTime-app staat standaard geïnstalleerd op iedere iPhone, iPad en Mac, wat het een toegankelijke manier maakt om snel een videogesprek met anderen op te starten. De functie is gemakkelijk in gebruik, maar heeft waarschijnlijk meer opties en functies dan je zou verwachten. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om met 32 mensen tegelijk te videobellen in een groep.

Let op: om een groepsgesprek te starten, moet iedere deelnemer iOS 12.1 of hoger draaien. Deze update is 30 oktober 2018 verschenen. Daarom zullen de meeste iPhones en iPads deze functie standaard ondersteunen.

1. Zo start je een FaceTime groepsgesprek

Je kunt op twee manieren een videogesprek voor meerdere personen starten. Het gemakkelijkst is via de FaceTime-app, die standaard op iedere iPhone en iPad geïnstalleerd staat.

Open de FaceTime-app; Klik op het plusje in de rechter bovenhoek van het scherm; Tik de namen van de personen in waarmee je het gesprek wil voeren; Als alle deelnemers geselecteerd staan, kun je ervoor kiezen om een groepsgesprek via audio of video te voeren.

Een andere optie is via de Berichten-app (iMessage), ook deze staat standaard op iedere iPhone en iPad.

Open de Berichten-app; Selecteer een bestaand groepsgesprek of maak een nieuwe aan; Tik op de naam van het gesprek bovenin beeld zodat een nieuw menu verschijnt; Kies ‘FaceTime’ om een groepsgesprek te starten.

Ook tijdens een actief gesprek kun je andere mensen toevoegen aan een videogesprek. Dit doe je door tijdens het bellen op de drie bolletjes te tikken die op je iPhone-scherm staan. Daarna kun je personen handmatig aan het gesprek toevoegen.

2. Zo blijft het gesprek overzichtelijk

Om het gesprek overzichtelijk te houden (zeker als er meer dan vier mensen actief zijn) kiest FaceTime automatisch een persoon uit die groter in beeld komt dan de rest. Dit hangt af van of de persoon aan het praten is of niet. Hierdoor kun je altijd de persoon die aan het bellen is goed zien.

3. Voeg grafische effecten en Animoji toe

Door wat grafische effecten toe te voegen, maak je een FaceTime-gesprek net een beetje leuker. Terwijl het gesprek aan de gang is, kun je onderin beeld op het ster-icoontje tikken. Hierdoor verschijnt er een speciaal menu in beeld, waarin je filters, stickers, vormen, tekst en Animoji kunt kiezen.

Vooral Animoji zijn een leuke toevoeging, omdat deze figuurtjes op je gezicht geplakt worden en deze vervolgens jouw gezichtsuitdrukkingen nadoen. Animoji zijn beschikbaar op de iPhone X en nieuwer, zolang je iPhone of iPad maar een Face ID-camera heeft. De iPhone SE 2020 ondersteunt deze functie daarom niet.

