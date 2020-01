Facebook rolt een nieuwe functie uit, waarbij je een notificatie krijgt wanneer je op een andere website of app inlogt, en vervolgens gelijk je privacy-instellingen kunt veranderen. Je kunt namelijk zelf kiezen wat je deelt als je ergens inlogt. iPhoned laat zien hoe je dit doet.



Login-notificatie van Facebook

Tegenwoordig moet je bijna overal een account aanmaken. Vaak krijg je de optie om in te loggen via Facebook, maar als je een account aanmaakt via het social media platform, weet je niet altijd precies welke gegevens je deelt.

Als je ergens inlogt met Facebook, kunnen bedrijven en organisaties vaak je naam, e-mailadres en geboortedatum inzien. Facebook rolt daarom de nieuwe functie “Login notificaties” uit. Hiermee krijg je zowel op Facebook zelf als op je e-mail een melding als er is ingelogd op een andere (nieuwe) app of website.

De login-notificatie is tegelijkertijd een waarschuwing voor de privacy van gebruikers. Deze melding laat weten wat de gebruiker heeft gedeeld met de app of website, maar ook dat de gebruiker dit zelf kan aanpassen in de instellingen. Daaronder staat een handige blauwe knop om direct in je instellingen aan te passen welke informatie je deelt, zodra je met Facebook inlogt.

Beheer wat je deelt in de privacy-instellingen

Heb je de melding (nog) niet gekregen en wil je sowieso aanpassen welke gegevens je deelt voordat je inlogt? Ook zonder de login-notificatie kun je kiezen wat je deelt in de privacy-instellingen van Facebook. Dat doe je als volgt:

Open de Facebook-app en ga naar het menu (drie streepjes rechtsonder in het scherm); Tik op ‘Instellingen en privacy’ en vervolgens op ‘Instellingen’; Onder het kopje Beveiliging tik je op ‘Apps en websites’; Tik op ‘Aangemeld via Facebook’; Onder het tabblad ‘Actief’ zie je nu een lijst met alle apps waarbij je momenteel bent aangemeld via Facebook; Tik op ‘Bewerken’ naast een app en zet de schuifjes uit naast de gegevens die je niet wil delen; Je kunt er ook voor kiezen om accounts op apps die je niet meer gebruikt volledig te verwijderen. Dat doe je door ze te selecteren en bovenaan op ‘Verwijderen’ te tikken.

Onder het tabblad ‘Verlopen’ zie je waar je ooit hebt ingelogd met Facebook, maar waarvan de gegevens al zijn verlopen. Het is alsnog verstandig om ook deze apps uit de lijst te verwijderen, omdat deze nog steeds toegang hebben tot je informatie.

De optie om in te loggen met Facebook is ook compleet uit te schakelen. Het is dan niet meer mogelijk om bij apps en websites in te loggen met je Facebook-account. Hiervoor ga je in je privacy-instellingen in plaats van ‘Aangemeld via Facebook’ naar ‘Apps, websites en games’ en tik je op ‘Uitschakelen’.

Bewustwording van privacy

Zowel makers als gebruikers van websites en apps worden zich steeds meer bewust van privacy. Eerder kwam Facebook in opspraak omdat het sociale netwerk persoonsgegevens had gedeeld met een databedrijf. Na een boete van 5 miljard dollar lijkt Facebook haar leven te beteren en wordt er meer gefocust op privacy. Wil je meer weten? Bekijk dan ook onze Facebook privacytips.

