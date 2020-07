Facebook Messenger is er weer een stukje veiliger op geworden. Vanaf nu kun je een extra beveiligingslaag toevoegen, waardoor je berichten pas kunt lezen nadat de app je gezicht of vingerafdruk heeft gescand. Zo werkt het.

Facebook Messenger afschermen met Face ID of Touch ID: zo doe je dat

Het bedrijf kondigt het nieuws aan via een persbericht. Voorlopig is ‘Appvergrendeling’, zoals de nieuwe functie heet, alleen beschikbaar voor iOS. Android-telefoons worden later bijgewerkt.

Appvergrendeling moet ervoor zorgen dat vreemden niet zomaar jouw berichtjes in Facebook Messenger moeten lezen. Voordat je toegang krijgt tot de app moet je namelijk je gezicht of vingerafdruk laten scannen. Je moet Appvergrendeling nog wel even instellen.

Facebook Messenger afschermen met Face ID of Touch ID doe je zo:

Open de Facebook Messenger-app op je iPhone; Ga naar je profiel door linksboven in het scherm op je foto te tikken; Scrol naar beneden en kies ‘Privacy’; Tik op ‘Appvergrendeling’ en verschuif de schakelaar zodat het vakje groen wordt; Geef vervolgens aan hoe streng je de beveiliging wil instellen.

Bij deze laatste stap geef je aan hoe vaak jij je opnieuw moet verifiëren aan de hand van je vingerafdruk of gezichtsscan. Je kunt kiezen uit 1 minuut na het sluiten van Messenger, 15 minuten of na 1 uur. In stap 4 zie je, afhankelijk van welk model iPhone je hebt, de mogelijkheid om Facebook Messenger met Face ID of Touch ID te beveiligen.

Roerige periode voor Facebook

Facebook heeft roerige jaren achter de rug en is al langer bezig met het verbeteren van haar imago. Tijdens Facebook F8 2019, een jaarlijks persevenement, kondigde het bedrijf privacy dé topprioriteit te maken.

Sindsdien is het onder meer makkelijker geworden om zelf te bepalen wat je via Facebook deelt. Momenteel spant de Consumentenbond overigens een proces aan tegen Facebook. De consumentenvereniging is van mening dat Facebook de privacy van Nederlandse burgers heeft geschonden.

