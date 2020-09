iOS 14-tip: zo kies je eigen afbeeldingen als app-icoon

Wil je je homescherm een make-over geven? Dan kun je in iOS 14 zelf aan de slag met nieuwe app-iconen. Je kunt namelijk met de Opdrachten-app zelf afbeeldingen kiezen voor je favoriete apps. Zo doe je het.

Tip: zo kies je eigen afbeeldingen als app-icoon in iOS 14

Door de komst van widgets en de appbibliotheek krijg je in iOS 14 de mogelijkheid om je homescreen zo in te richten zoals jij dat zelf wil. Maar wist je dat je ook zelfs je app-iconen een persoonlijke draai kan geven? Dat kan via de Opdrachten-app van iOS.

Allereerst is het belangrijk dat je afbeeldingen verzamelt die je als app-icoon wil gaan gebruiken. Je kan op het internet op zoek gaan naar een leuk plaatje, maar het is ook mogelijk om zelf een icoontje te tekenen. De afmetingen van een app-icoon voor iOS is 180 x 180 pixels.

Voor deze tip hebben wij dit iPhoned-plaatje getekend. Je kunt deze gebruiken om het uit te proberen, of zelf aan de slag gaan en een plaatje tekenen. We laten je zien hoe je dit plaatje kunt gebruiken als icoon voor de enige echte iPhoned-app. Volg hiervoor onderstaande stappen.

Open de Opdrachten-app en tik op het plusje rechtsboven; Tik op ‘Voeg taak toe’; Zoek naar ‘Open app’ en bevestig je keuze; Tik op ‘Kies’ en typ de naam in van de app waarvan je het icoon wil veranderen; Tik vervolgens op de drie puntjes rechtsboven in het scherm; Vul de naam van de app in en tik vervolgens op ‘zet op beginscherm’; Vul onder ‘Naam en symbool voor beginscherm’ nogmaals de naam van de app in; Nu is het tijd om een plaatje toe te voegen. Tik op het opdracht-icoontje en vervolgens op ‘Kies foto’; Kies je gewenste foto en bevestig je keuze.

De app staat nu met nieuw icoon op je thuisscherm. Let wel op: omdat je op deze manier een opdracht hebt ingesteld om de app te openen, wordt eerst kort de Opdrachten-app geopend voordat je wordt doorgestuurd naar de app. Ook zul je geen badges meer zien op deze app-iconen.

De apps met ‘oude’ iconen kun je verplaatsen naar de appbibliotheek. Dit doe je door het thuisscherm lang ingedrukt te houden tot de apps beginnen te wiebelen. Druk op het minnetje linksboven van de ‘oude’-app en kies vervolgens voor ‘Verplaats naar appbibliotheek’. Het is belangrijk dat je deze apps niet verwijdert, anders kunnen je nieuwe app-iconen de app ook niet meer openen.

