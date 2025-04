Paas-actie: hier vind je alle verstopte eieren in de app van bol

Bol heeft een paas-actie waarbij je in de app eieren moet zoeken om een prijs te winnen. Wij vertellen je waar je ze allemaal kunt vinden!

Hier vind je alle verstopte eieren in de app van bol

Met de paasdagen heeft bol een leuke winactie in de app. Als je alle verborgen eieren kunt vinden in de app van bol maak je kans op een tegoedbon van 150 euro. Je moet in totaal 12 eieren vinden.

De winactie is alleen in de app beschikbaar. Door op de blauwe balk met ‘Vind alle paaseieren … ‘ te tikken, krijg je een lijst te zien met alle eieren in de bol-app. Je kunt daar ook op een van de eitjes tikken om een hint te krijgen.

Maar zelfs dan is het best lastig om alle 12 eieren te vinden. En niets is zo frustrerend om een van de eieren maar niet te pakken te krijgen. Daarom vind je hieronder precies beschreven waar je de eieren kunt vinden in de app van bol. Hiermee wordt het zoeken pas echt een eitje!

Zoekt en gij zult vinden: de eerste van de eieren in de bol-app vind je in de zoekgeschiedenis. Tik op het vergrootglas en je ziet het ei bovenaan.

Mandje van de firma bol: tik op het winkelwagentje en scrol naar beneden.

Om in te lijsten: deze vind je op het tabblad met je lijstjes. Tik hiervoor op het hartje onderaan de app.

Nooit meer iets missen: dit ei zit verstopt in de instellingen. Tik op je profiel-icoontje (helemaal rechts) en ‘Instellingen’. Ga daarna naar ‘Notificaties’.

Inbox, maar dan leuk: open je profielpagina en tik op ‘Berichten’. Het ei vind je bovenaan.

Steengoede deals, voor jou: tik de home-knop (met het huisje), scrol naar ‘Topdeals voor jou’ en tik op ‘Bekijk meer’. Op de volgende pagina vind je dan een van de eieren in de bol-app.

Daháággg, deal: open de home-pagina en scrol naar beneden tot je de dagdeal te zien krijg. In de hoek van het kader zit het ei.

Eitje van gisteren: ga naar de home-pagina en scrol naar beneden. Bij het kopje ‘Verder waar je gebleven was’ scrol je naar rechts. Het ei staat op het eind van het lijstje.

Banner klaar mee: open de home-pagina en scrol naar beneden tot je zes reclameblokken bij elkaar ziet staan. Het ei staat onder de zes blokken.

Kan gebruikerssporten bevatten: hiervoor moet je een refurbished product openen. Open de home-pagina en scrol naar beneden tot je ‘Refurbished smartphones’ ziet staan en tik hier op. Scrol naar beneden en tik onder Shop op ‘Bekijk al onze refurbished smartphones’. Tik op een smartphone en scrol naar beneden. Bij ‘Lees meer over refurbished’ staat het ei.

Het rijmt op kaatst gebreken: open je profiel-pagina en tik op ‘Laatst bekeken’. Het ei staat bovenaan.

Trendy nu: open de home-pagina en scrol naar beneden, tot je ‘Shop de look’ ziet staan. Tik erop en je vindt de laatste van de verborgen eieren in de bol-app in het midden van het scherm.