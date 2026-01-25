Leuk: zo vind je de eerste app die je ooit hebt gedownload op je iPhone

Heb je al jaren een iPhone? Dan heb je vast wel wat apps gedownload. Maar weet je nog wat je allereerste app was? Zo kom je erachter!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Zo vind je de eerste app die je ooit hebt gedownload op je iPhone

Je iPhone staat waarschijnlijk vol met apps die je dagelijks gebruikt. Maar er zijn natuurlijk ook een paar programma’s die je ooit eventjes hebt geïnstalleerd en daarna bent vergeten.

Maar heb je je weleens afgevraagd wat de allereerste app was die je ooit downloadde op je iPhone? Stiekem is het verrassend leuk om het eventjes terug te zoeken. Nou jam tot je erachter komt hoeveel apps je niet meer kunt gebruiken. Ook al heb je er ooit voor moeten betalen.

Of je komt in de lijst een oude app tegen die je ooit top vond, maar compleet uit het oog bent verloren. Een kanttekening moeten we wel plaatsen, want het kan zijn dat een oude app toch echt helemaal verdwenen is en niet meer in je lijst verschijnt. Daar is helaas niets meer aan te doen.

Om de eerste app die je hebt gedownload terug te zoeken, volg je onderstaande stappen.

Zo kun je de eerste app op je iPhone vinden Open de App Store op je iPhone; Tik rechtsboven op je icoontje; Tik op ‘Apps’ en kies voor ‘Mijn app’; Kies voor de optie ‘Alle’; Je krijgt de lijst met al je apps die je ooit hebt gedownload te zien; Scrol helemaal naar

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Bij sommige van de apps zie je een blauw icoontje rechts van de naam staan. Dit is een blauw wolkje met een pijltje. Deze apps kun je nu nog steeds opnieuw download en gebruiken op je huidige iPhone. Staat er niets naast de naam? Dan is de app jammer genoeg niet meer beschikbaar.

Meer Apple-tips