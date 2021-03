Een AirPod werkt niet? Dit kun je doen om het op te lossen

Niets is vervelender dan een AirPod die niet werkt waardoor je maar geluid in één oor hebt. In deze tip leggen we uit wat je kunt doen als je draadloze oordopjes niet goed werken met je Apple-apparaat.

Een AirPod werkt niet: dit kun je doen

De AirPods werken vaak moeiteloos samen en heel fijn met je iPhone, Mac of iPad, maar het kan zijn dat je soms tegen problemen aan loopt. Bij sommige gebruikers komt het af en toe voor dat slechts één AirPod werkt, en de ander niet goed lijkt te verbinden of opeens wegvalt en geen geluid meer laat horen.

Vaak is het onduidelijk waar dat precies door wordt veroorzaakt, maar wanneer je de AirPods terugzet naar de fabrieksinstellingen en opnieuw met je iPhone koppelt, werken ze vaak weer prima. Dit doe je als volgt:

Apple AirPods terugzetten naar fabrieksinstellingen: Open de Instellingen-app op je iPhone of iPad en ga naar ‘Bluetooth’; Tik bij ‘Mijn apparaten’ op de ‘i’ achter je AirPods en kies dan voor ‘Vergeet dit apparaat’; Doe je AirPods in het oplaaddoosje en druk het knopje aan de achterkant in. Houd het knopje minstens 15 seconden vast; Je ziet dat lampje van het doosje wit en dan oranje knippert. Dit betekent dat de AirPods worden gereset; Hierna kun je de AirPods opnieuw aan je iPhone of iPad koppelen door het doosje te openen, en op het scherm van je toestel op ‘Verbinden’ te tikken.

Andere problemen met je AirPods

En dat was het! Heb je andere (audio)problemen met je AirPods, dan kun je daarvoor in onze andere tip terecht. En wil je meer weten over Apples draadloze oordopjes, dan kun je terecht op onze overzichtspagina van de AirPods.

Vergeet ook niet de huidige AirPods te checken, zodat je precies weet welke verbeteringen de tweede generatie van de oordopjes introduceren. Apple zou binnenkort een nieuwe versie van de oordopjes uitbrengen. Lees meer in onze verwachtingen voor de AirPods 3. Ook de AirPods Pro krijgen naar verwachting dit jaar een opvolger.

