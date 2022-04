Easter eggs op je iPhone: ken je deze 3 verborgen functies al?

Wist je dat er op je iPhone (en iPad) een aantal ‘easter eggs’ te vinden zijn. Dit zijn grappige functies of berichten die meestal goed verborgen zitten. iPhoned vertelt je hoe je drie van deze easter eggs kunt vinden!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Easter eggs op je iPhone

Easters eggs bestaan al jaren en komen in allerlei gedaantes voor. Het zijn vaak kleine berichten of een geinige functie in een computerspel, een film, een website en nog veel meer. Net als paaseieren zitten deze easter eggs verborgen en moet je er soms goed naar zoeken om ze te spotten.

Ook je iPhone en iPad hebben een aantal van deze verborgen functies of berichten. In dit artikel laten we zien hoe je drie van deze easter eggs op je iPhone vindt.

1. Dictafoon logo zegt Apple

Ken je de app Dictafoon? Hiermee neem je geluidsfragmenten op en kan je ze ook weer beluisteren. Maar heb je wel eens goed gekeken naar het logo? Als je een nieuwe opname start en dan ‘Apple’ zegt, zie je aan de geluidsgolf iets speciaals. Die is namelijk precies hetzelfde als het app-icoontje.

2. Big Ben in Apple Kaarten

In Apple Kaarten op je iPhone zitten ook leuke easter eggs. Een daarvan vind je bij de Big Ben in Londen. Deze easter egg vind je op de volgende manier:

Open Apple Kaarten en zoek naar ‘Big Ben Londen’;

Zoom in op de Big Ben en tik op het 3D-icoontje;

Tik op de knop rechtsboven, standaard is dit een landkaartje maar het kan bij jou ook een auto, bus of wereldbolletje zijn;

Kies voor de optie satelliet;

Sleep de camera naar de klok van de Big Ben.

Je ziet nu de correcte tijd op de wijzerplaat van de Big Ben. Houd er wel rekening mee dat Engeland een uur tijdsverschil heeft. Kijk je dus om 13:28 Nederlandse tijd op de Big Ben, dan zie je dat het in Engeland nog 12:28 is.

3. De app klok geeft de echte tijd weer

De laatste functie van deze drie easter eggs op je iPhone is niet moeilijk te spotten, maar misschien is het je eigenlijk nog nooit opgevallen. Wist je dat de app Klok op je iPhone of iPad ook daadwerkelijk de huidige tijd laat zien? Je hoeft dus niet de app eerst te openen om de (wereld)klok te bekijken. De tijd is al meteen af te lezen.

Meer easter-eggs op je iPhone

Er zijn natuurlijk nog veel meer leuke easter eggs op je iPhone te vinden. Wist je bijvoorbeeld dat je het kan laten sneeuwen in de Apple Store-app? Ook de stemassistent Siri heeft een aantal leuke antwoorden voor je klaarstaan.

Wil je op de hoogte blijven van al het Apple-nieuws? Houd deze website dan in de gaten, meld je aan voor onze nieuwsbrief en download de iPhoned-app! Volg ons ook op Facebook en Instagram.