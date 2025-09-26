Met iOS 26 heeft je iPhone veel nieuwe functies gekregen. Sommige van deze functies zitten behoorlijk weggestopt. Wij laten je er drie zien die je eigenlijk moet weten!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

3 verborgen functies in iOS 26 (die ontzettend handig zijn)

De grootste verandering in iOS 26 is natuurlijk de nieuwe look. Vrijwel heel iOS heeft een nieuw glazen uiterlijk gekregen met ‘Liquid Glass’. Daarnaast heeft Apple veel nieuwe functies in de update gestopt. Sommige hiervan zie je meteen, maar een aantal zitten wat verder weggestopt. Wij laten je 3 functies zien die nogal verborgen zitten in iOS 26, maar wel handig zijn om te weten!

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Kleuren automatisch aanpassen aan de kleur van je iPhone of hoesje

Je weet vast wel dat je nu de icoontjes op je iPhone kunt wijzigen. Je kunt de kleur veranderen of kiezen voor een licht of donker thema.

Maar er is zelfs een manier dat je iPhone de icoontjes automatisch aanpast aan de kleur van je iPhone of het hoesje. Dat doe je op de volgende manier.

Kleuren in iOS 26 aanpassen aan je iPhone of iPhone-hoesje Houd je vinger even ingedrukt op een lege plek in het beginscherm tot de icoontjes beginnen te wiebelen; Tik linksboven op ‘Wijzig’ en kies voor ‘Pas aan’; Kies voor de optie ‘Getint’; Onderaan zie je vier icoontjes. De meest linkse geeft de icoontjes de kleur van je iPhone, die ernaast van het hoesje (deze optie werkt alleen met bepaalde hoesjes).

Teruggaan naar de vorige pagina is makkelijker geworden

In iOS 26 kon je bij de meeste apps door van de rand naar rechts te vegen teruggaan naar de vorige pagina. Apple heeft deze functies een kleine upgrade gegeven. Waar je eerst alleen vanaf de rand kon vegen, kun je dat nu overal op het scherm doen. Dit is net wat sneller en makkelijker.

Standaard app instellen bij Bestanden

Je kunt in de app Bestanden aangeven welk programma je iPhone (altijd) moet gebruiken om specifieke bestanden te openen. Je kunt niet elk programma kiezen, maar je hebt de keuze uit een standaard aantal opties. Dit stel je op de volgende manier in.

Open de app Bestanden op je iPhone;

Houd je vinger ingedrukt op een bestand dat je voortaan wilt openen met een ander programma;

Kies in het menu voor ‘Toon info’;

Bij de optie ‘Open altijd met deze app’ kun je een van de andere programma’s selecteren.

Meer tips voor iOS 26

Ben je op zoek naar meer (verborgen) functies voor iOS 26? Lees dan ook eens de volgende artikelen door!