3 gratis series op YouTube waarvan je nog niet wist dat je ze leuk vond

Het internet zit bomvol met leuke filmpjes, plaatjes en artikelen. Op YouTube zijn de afgelopen decennia de makers enorm creatief en professioneel geworden. In dit artikel leggen we je drie YouTube (mini-)series voor, waarvan jij nog niet wist dat je ze leuk vond!

YouTube zit bomvol gratis kwaliteitsseries

We zijn langzamerhand steeds meer internetvideo’s aan het kijken in plaats van de ‘reguliere’ televisiekanalen. En terecht! De kwaliteit van deze tv-shows/series op YouTube is enorm verbeterd de afgelopen tien jaar. Je kan het ook nog allemaal gratis bekijken!

YouTube is aan de andere kant ook een wirwar van enorm veel content. Daarom filteren wij het speciaal voor jou. In dit artikel leggen wij drie van onze favoriete series op YouTube aan je voor; ‘Straight Line Missions’, ‘Colin Furze’s Tunnel’ en ‘VFX Artists React’. Deze web-shows liggen misschien niet direct in jouw interessegebied of misschien ken je ze al. Echter, door de begrijpbare presentaties en de leuke editing hebben ze allerdrie de potentie om voor iedereen nieuw bingewatch-materiaal te zijn. Staat er wat leuks tussen?

YouTube-serie 1: Straight Line Missions van GeoWizard

Deze rustige aardrijkskunde-freak uit Engeland heeft oorspronkelijk naam gemaakt door heel nauwkeurig het online spel GeoGuessr te spelen. Tom Davies heeft echter nog veel betere content in zijn mars dan ‘het uitvinden waar hij is op de kaart aan de hand van Google Street View’.

In zijn terugkerende YouTube-serie ‘Straight Line Missions’ probeert deze timide Brit in een kaarsrechte lijn met hulp van een GPS-systeem een land te doorkruisen. Vergezeld door een vriend en zelfgemaakte 8-bit muziek, komt Davies enorm veel memorabele dingen tegen. Denk aan dingen als boze boeren en levensgevaarlijk drijfzand.

Wat deze online tv-show zo aantrekkelijk maakt is het rustige karakter (Davies neemt de tijd), de poëtische voice-overs en de ogenschijnlijke ernst van de missie. Met landen als Wales, Schotland en Noorwegen (we gaan je niet vertellen welke er gelukt zijn) is de GeoWizard een heuse moderne ontdekkingsreiziger in een wereld die al helemaal uitgekamd lijkt te zijn. De half uur durende afleveringen zijn gratis te bekijken op zijn YouTube-kanaal.

YouTube-serie 2: VFX Artist React van Corridor Crew

Deze serie zit in een andere uithoek van YouTube. Als je een filmliefhebber bent, zijn deze afleveringen écht iets voor jou. Corridor Crew is het behind-the-scenes-kanaal van Corridor. Deze filmstudio produceert hun eigen korte video’s en is via YouTube enorm groot geworden. Bij de YouTube-serie ‘VFX Artist React‘ laten ze alle trucjes zien die de animators, CGI-specialisten en cameramannen gebruiken om de films zo écht mogelijk te laten lijken.

Op hun befaamde donkergroene bank zitten vele bekende mensen uit Hollywood om te vertellen hoe ze bepaalde VFX (visuele effecten) hebben gedaan. Het interessante aan deze serie is dat Niko, Wren, Sam en hun gasten het zó begrijpelijk uitleggen, dat zelfs jouw 100-jarige oma het nog kan volgen.

Corridor Crew geeft met deze ‘React’-serie een hele interessante kijk in de wereld achter het maken van films en tv-shows. Andere vormen van deze reactie-serie gaan over stunts, het choreograferen van vechtscenes, de bizarre natuurwetten van Bollywood en Pixar-animaties. Ook leggen ze behapbaar aan je uit wanneer een scène niet zo goed uit de verf komt. De maker van die ‘slechte’ visuele effecten behandelen ze met respect.

Dus, ben je benieuwd naar hoe we met computers iedereen voor de gek houden? Check dan Corridor Crew! Naast deze reactie-show laten ze ook zien wat ze zelf maken, bouwen ze satisfying video’s en falsificeren ze UFO-filmpjes.

YouTube-serie 3: De ondergrondse tunnel van Colin Furze

Colin Furze is nóg een aparte Brit die enorm populair is op YouTube. Deze huis-tuin-en-keuken-uitvinder is echter een tikje excentrieker dan GeoWizard. Ooit was hij loodgieter, nu maakt hij fulltime voor zijn YouTube kanaal video’s over het bouwen van de meest rare voorwerpen; van een hovercraft tot onderstebovenlopende magneetschoenen. Alles gebeurt vanuit zijn schuurtje in Engeland.

In de ‘Underground Tunnel‘-serie verbind Furze zijn ondergrondse mancave-bunker, die hij in eerdere afleveringen maakte, met zijn schuur en zijn huis. Je zou denken, als ik naar tunnels wil kijken zoek ik wel échte mijnwerkers op. Maar wat Furze zo speciaal maakt is zijn aanstekelijke enthousiasme en zijn DIY-aanpak. Iedereen zou dit (in theorie dan natuurlijk) kunnen doen.

Deze serie over de tunnel en de bunker loopt al drie jaar en mondjesmaat wordt het project afgemaakt. Furze heeft daarnaast mooie DIY-voertuigen en wapens gemaakt voor Top Gear, Star Wars en andere iconische shows. Pak je safety tie er maar bij en geniet!

YouTube: gratis, maar wel met (vervelende) advertenties

