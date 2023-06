Downloads op je iPhone via Safari en Chrome – hier vind je ze terug

Downloads die je via Safari of Chrome op je iPhone hebt geïnstalleerd zijn nog wel eens moeilijk terug te vinden. Wij vertellen je waar je de bestanden snel terugvindt!

Downloads op je iPhone

Je iPhone wordt steeds geavanceerder en dat betekent dat je steeds meer taken uitvoert met je telefoon. Eén van die veelvoorkomende functies is het downloaden van bestanden van internet. Het is een simpele functie (die overigens nog niet zo heel lang op de iPhone en iPad zit) maar bestanden zijn na het downloaden nauwelijks te vinden. En dat terwijl ze wél ergens op je iPhone staan.

Het is soms inderdaad even zoeken naar de gedownloade bestanden op je iPhone. Gelukkig heeft Apple een tijd geleden de Bestanden-app geïntroduceerd, waardoor alle documenten al een stuk overzichtelijker te vinden zijn. Met de juiste instellingen vind je de gedownloade bestanden nog gemakkelijker terug. Wij vertellen je hoe je dat doet.

Instellingen beheren voor je downloads op je iPhone

Om een overzicht te krijgen van waar je gedownloade bestanden precies staan, is het van belang om eerst de juiste instellingen aan te zetten op je iPhone. Zo kan je kiezen of de downloads van Safari op je telefoon worden bewaard of juist direct in je iCloud Drive worden gezet. Dit doe je op de volgende manier:

Open ‘Instellingen’ op je iPhone; Ga naar ‘Safari’; Tik op ‘Downloads’; Kies vervolgens voor ‘iCloud Drive’ of ‘Op mijn iPhone’.

Twijfel je waar je alle downloads op wilt slaan? Dan is het slim om te kijken naar de opslagruimte van je iPhone en naar het iCloud-abonnement dat je hebt. Als je iPhone niet veel geheugen meer vrij heeft, is het slim om voor ‘iCloud Drive‘ te kiezen. Zo worden de bestanden opgeslagen in je cloud én heb je op al je Apple devices toegang tot de downloads. Groot voordeel is dan dat je de bestanden niet kwijtraakt als er iets misgaat met je iPhone.

Heb je slechts 5 GB iCloud-opslag (en dus geen iCloud-abonnement)? Dan is ‘Op mijn iPhone’ de betere keuze om je downloads te bewaren. Het geheugen van je iPhone raakt in dat geval vaak relatief snel vol, waardoor het verstandig is om alle onnodige downloads na een tijd weer te verwijderen. Als je daar geen zin in hebt, is het aan te raden om een groter iCloud-abonnement af te sluiten. Lees hier welk abonnement het best bij jou past.

Zo vind je alle gedownloade bestanden terug

Zodra je hebt ingesteld waar de gedownloade bestanden worden opgeslagen, is het enorm makkelijk om ze terug te vinden. De downloads van Safari en Chrome komen doorgaans in hetzelfde mapje terecht. Deze vind je op de volgende manier terug.

Open ‘Bestanden’ op je iPhone; Ga naar ‘Blader’; Kies voor ‘iCloud Drive’ of ‘Op mijn iPhone’; Tik vervolgens op ‘Downloads’.

Eventueel zou het kunnen dat je bij het downloaden van een bestand in Chrome voor een andere map hebt gekozen, of dat je het bestand direct met een andere app hebt gedeeld. Maar in dat geval heb je er zelf voor gekozen en hopen we je het zelf hebt onthouden.

Bij stap drie kies je natuurlijk voor de optie die je bij de instellingen van je iPhone hebt geselecteerd. Zoals gezegd, als je via Chrome een bestand op je iPhone downloadt, bepaal je vaak zelf in welk mapje het document terechtkomt. Door het bestand in het mapje ‘Downloads’ te zetten, weet je zeker dat je al jouw gedownloade documenten daar terugvindt. Zo raak je nooit meer een document kwijt!

