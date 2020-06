Zo gebruik je de donkere modus in Gmail op je iPhone of iPad

Na maanden van vertraging en inconsistente functionaliteit lijkt de uitrol van Google’s langverwachte donkere modus voor Gmail eindelijk voltooid voor de iPhone en iPad.



Donkere modus in Gmail op iPhone en iPad

Als het goed is, kunnen alle mensen met een iPhone en iPad nu de donkere modus van Gmail inschakelen. De app is geüpdatet naar versie 6.0.200519, wat ervoor zorgt dat de nieuwe functie nu voor iedereen moet werken. Dit ging voor Google echter niet zonder slag of stoot.

Google kondigde in september 2019 de donkere modus aan voor zijn Gmail-app. Sindsdien is de implementatie in iOS een groot probleem geweest voor het bedrijf. Zo waren sommige gebruikers wel al in staat om de donkere modus te activeren, maar verdween deze weer als de app herstart werd. Anderen hebben tot nog toe überhaupt geen toegang gehad tot de functie.

Zo stel je de donkere modus van Gmail in op je iPhone of iPad:

Start de Gmail-app; Tik op het menupictogram (de drie horizontale lijntjes in de linkerbovenhoek); Scroll naar beneden en tik op Instellingen; Druk op Thema; Selecteer Donker of Systeemstandaard. Met de laatste optie wordt het thema van Gmail automatisch ingesteld op de basis van de systeeminstellingen van je apparaat. Dit is vooral handig als je hebt ingesteld dat je iOS-thema verandert als het dag of nacht wordt.

Sluit de app af en start hem opnieuw op als je de donkere modus niet kan vinden in Gmail op je iPhone of iPad. Werkt dit niet, controleer dan even voor de zekerheid of je wel de laatste update met versienummer 6.0.200519 hebt geïnstalleerd.

Heb je de app nog niet op jouw apparaat staan? Gebruik dan onderstaande link om Gmail te downloaden uit de App Store. Lees ook even dit artikel waarin we uitleggen hoe je jouw Gmail-account instelt op je iPhone of iPad. Wil je de donkere modus instellen voor je volledige gebruikersinterface? Dat kan ook. Zo stel je de donkere modus in op apparaten met iOS 13.

→ Download Gmail in App Store (gratis)

