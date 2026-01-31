Pas op: dit moet je nóóit tegen ChatGPT of andere chatbots zeggen

Steeds meer mensen maken tegenwoordig gebruik van ChatGPT, maar er zijn dingen die je echt nooit tegen dergelijke chatbots zou moeten zeggen.

Sommige dingen moet je nóóit tegen ChatGPT zeggen

Chatbots zoals ChatGPT worden steeds populairder en dat is niet zo gek. Want wat je ook voorlegt aan ChatGPT, je krijgt razendsnel een resultaat waar je gelijk mee verder kunt. Het is dan ook verleidelijk om alles wat je bezighoudt gewoon voor te schotelen aan de chatbot. Maar daar moet je toch echt wel mee oppassen. In deze gids lees je precies waarmee ChatGPT je wél kan helpen:

Het is belangrijk dat je ook weet wat je níét moet zeggen tegen ChatGPT en andere chatbots. De reden daarvoor is dat je absoluut niet weet wat er gebeurt met de informatie die je invoert. Die kan zomaar met wie dan ook worden gedeeld, met alle mogelijke gevolgen van dien. In veel gevallen zal dat geen probleem zijn, maar er zijn toch echt ook dingen die je beter nooit tegen ChatGPT kunt zeggen.

Persoonlijke en gevoelige gegevens

Het belangrijkste is dat informatie die je deelt via ChatGPT of een andere chatbot, niet aan jou persoonlijk kan worden gelinkt. Daarom is het belangrijk dat je geen persoonlijke gegevens zoals je volledige naam, adres en telefoonnummer prijsgeeft. Hetzelfde geldt voor medische informatie, zoals je verzekeringsnummer of andere gezondheidsgegevens.

Ook je pincode, bankrekeningnummer, creditcardgegevens of andere gevoelige informatie kun je beter voor jezelf houden. Je kunt wel financieel advies vragen aan chatbots zoals ChatGPT, maar doe dit altijd zonder persoonlijke informatie over jouw financiën in te voeren.

Doe je dit wel? Dan loop je het risico dat er misbruik van wordt gemaakt. Het bedrijf achter ChatGPT zal dit niet snel doen, maar kan wél betrokken raken bij een datalek of een digitale aanval. Alle gegevens die ooit zijn ingevoerd bij chatbots, komen in dat geval op straat te liggen. Je kunt er dus maar beter voor zorgen dat jouw financiële gegevens daar niet onder vallen.

Praktijkgids voor ChatGPT

Wil je weten hoe je AI op een veilige manier kunt gebruiken om jouw dagelijkse leven veel eenvoudiger te maken? Daar kan deze ‘Praktijkgids voor ChatGPT‘ je perfect mee helpen. De gids leert je hoe AI onder meer kan helpen bij plannen, administratie, leren en creatief werken.

