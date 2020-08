Disney Plus opzeggen: zo doe je dat op je iPhone of iPad

Wil je Disney Plus opzeggen omdat de dienst niet is wat je ervan had verwacht, of heb je niet genoeg tijd om te kijken? In deze tip laten we zien hoe je je abonnement opzegt

Disney Plus opzeggen op je iPhone of iPad

Heb je The Mandalorian inmiddels vijf keer gezien, kun je de dialogen van Star Wars: Rogue One woord-voor-woord mee zeggen en kent The Lion King geen geheimen meer voor je? Of vind je het aanbod van Disney Plus juist helemaal niks en ben je op de streamingdienst uitgekeken?

Dan kun je Disney Plus het best opzeggen, want anders betaal je voor niets. Opzeggen kan op verschillende manieren, maar het makkelijkst is om dit via de App Store op je iPhone of iPad te doen. Disney Plus opzeggen doe je zo:

Open de App Store-app; Tik op je profielfoto rechtsboven en kies vervolgens voor ‘Abonnementen’; Hier kun je op Disney Plus tikken, waarna je met ‘Annuleer abonnement’ je abonnement stopzet.

Via de instellingen van je Apple-apparaat

Het is ook mogelijk om via de Instellingen-app van je iPhone of iPad je Disney Plus-abonnement te annuleren. Dit doe je als volgt:

Open de Instellingen-app op je Apple-toestel en ga naar ‘iTunes en App Store’; Druk op je Apple ID bovenaan en kies voor ‘Toon Apple ID’. Tik vervolgens op ‘Abonnementen’; Kies hier Disney Plus en druk op ‘Annuleer abonnement’ om het proces te voltooien.

Via de website van Disney Plus

Disney Plus opzeggen kan ook via de officiële website van de Netflix-concurrent. Dit kan natuurlijk gewoon via de browser van je iPhone of iPad, maar ook op je computer.

Ga naar de officiële website van Disney Plus en log in met je account; Klik rechtsboven op je profiel en kies ‘Account’; Bij ‘Factureringsgegevens’ tik je op ‘Abonnement opzeggen’ en ‘Opzegging voltooien’ om je abonnement definitief stop te zetten.

Meer over Disney Plus

Disney Plus werd met veel bombarie gepresenteerd en aanvankelijk waren wij behoorlijk enthousiast. Dat enthousiasme heeft plaatsgemaakt voor spijt. In de review-update van Disney Plus beschrijft iPhoned-recensent Erwin dat hij na ruim acht maanden kijken spijt heeft van zijn jaarabonnement.