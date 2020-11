Met Disney Plus GroupWatch kun je samen met familie en vrienden naar bijvoorbeeld The Mandalorian kijken, zonder dat je elkaar hoeft op te zoeken. Zo organiseer je een digitale filmavond met Disney Plus.

Disney Plus GroupWatch: zo kijk je samen op afstand

Het idee achter GroupWatch is simpel: samen met vrienden en/of familie naar dezelfde film of serie kijken, zonder dat je elkaar hoeft op te zoeken. In plaats daarvan kijkt iedereen veilig vanaf haar of zijn eigen scherm. Zo krijg je Disney Plus GroupWatch aan de praat:

Beginnen Open de Disney Plus-app op je iPhone/iPad, of log via de browser in op bijvoorbeeld je computer; Wat gaan we kijken? Kies de documentaire, film of serie die je samen met de groep wil kijken en druk vervolgens op het icoontje met daarin drie poppetjes. Als het goed is, staat deze naast de plus- en download-knoppen; Uitnodigen Tik tweemaal op ‘Uitnodigen’ en deel de link vervolgens met de personen die je aan GroupWatch wil toevoegen, bijvoorbeeld via WhatsApp; Even wachten en kijken maar Zit iedereen in de groep? Tik dan op ‘Start met streamen’ waarna je kunt beginnen met kijken.

De documentaire, film of serie wordt vervolgens synchroon gestreamd: je ziet dus allemaal hetzelfde. Drukt iemand op de pauzeknop? Dan gaat bij iedereen het beeld op stil. Hetzelfde gebeurt wanneer iemand terug- of vooruitspoelt.

Ook de audio loopt – als het goed is – gelijk. Is dit niet het geval? Probeer de groep dan opnieuw op te starten. Controleer ook even je internetinstellingen. Samen film kijken is zwaar voor je verbinding, dus zorg dat je stabiel internet hebt.

Je kunt in Disney Plus GroupWatch overigens wél emoji naar elkaar versturen, maar niet chatten. Op die manier kun je dus wel laten weten wat je van een bepaalde scène vindt, maar de details moet je bewaren voor WhatsApp (of wanneer je elkaar weer eens in het echt ziet).

De voorwaarden

Disney Plus GroupWatch werkt met maximaal zeven personen tegelijkertijd. Je kunt dus met zes anderen naar dezelfde docu, film of serie kijken. Maken kijkers gebruik van hetzelfde Disney Plus-account? Dan kunnen maximaal vier profielen van dat account tegelijkertijd GroupWatch kijken. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer je huishouden één account op de streamingdienst heeft en je samen met drie huisgenoten kijkt.

Geen Disney Plus, maar wel Netflix?

Disney Plus is niet de enige manier om samen op afstand naar dezelfde film te kijken. Het bekendste alternatief is waarschijnlijk Netflix Party, een plugin voor de populaire Chrome-browser van Google. Net als bij Disney Plus GroupWatch kun je hiermee samen met vrienden naar hetzelfde kijken, maar dan op Netflix. In onderstaande video leggen we uit hoe je Netflix Party aan de praat krijgt.

