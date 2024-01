Tip: gebruik een digitale klok in de Stand-by modus op je iPhone

Met iOS 17 kwam de Stand-by modus naar je iPhone, waarmee het mogelijk is om je telefoon te veranderen in een digitale klok. Zo werkt dat!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Stand-by modus op je iPhone

Vorig jaar bracht Apple iOS 17 uit, een grote update met verbeteringen en nieuwe functie voor je iPhone. Eén van die nieuwe functies was de Stand-by modus, waarmee je telefoon verandert in een volwaardige wekker op je nachtkastje of klok voor op je bureau. Je kunt verschillende schermen instellen bij de Stand-by modus op je iPhone, waaronder een analoge én een digitale klok.

Lees ook: iOS 17.3 bèta 2 is uit – maar er is een groot probleem

Om de Stand-by modus te gebruiken moet je iPhone in horizontale stand liggen en aangesloten zijn aan een oplader. De functie wordt dan vanzelf ingeschakeld, er verschijnt dan een analoge klok met een kalender in beeld. Heb je liever een digitale klok in de Stand-by modus van je iPhone? Dan kun je dat gelukkig makkelijk aanpassen. Wij vertellen je hoe je dat doet!

Digitale klok instellen in Stand-by

Er zijn verschillende schermen waar je tussen kunt wisselen in de Stand-by modus op je iPhone. Op het eerste scherm zie je standaard een klok, de datum en het weer. Het tweede scherm is je fotogalerij. Veeg je nog een keer naar rechts, dan krijg je de laatste indeling van de Stand-by modus op je iPhone te zien. Het wisselen tussen schermen in de Stand-by modus gaat als volgt:

Activeer de Stand-by modus door de iPhone horizontaal op te laden; Veeg naar het rechterscherm in de Stand-by modus; Wissel tussen de klokken door van boven naar beneden te vegen; Kies tot slot een klok naar keuze.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Bij het laatste scherm dient je iPhone als een volwaardige wekker met de analoge of digitale klok. Binnen dit scherm heb je verschillende opties om uit te kiezen, zodat je de Stand-by modus op je iPhone naar je eigen voorkeur kunt instellen. Als je omlaag (of omhoog) veegt, krijg je verschillende indelingen te zien van de digitale nachtklok.

Dat is ook de manier waarop je kiest welke klok je wilt, zo wissel je tussen de analoge en de digitale klok. Door de digitale klok ingedrukt te houden en op het rondje rechtsonder te tikken, kun je de kleur van de cijfers en letters aanpassen. Zo vervangt je iPhone met de Stand-by modus eindelijk je wekker!

Apple werkt al aan iOS 18

Let wel op, want de Stand-by modus met de digitale klok op je iPhone wordt alleen geactiveerd als de telefoon in een horizontale houding staat én aan de lader ligt. Beweeg de telefoon dus niet teveel, want dan wordt de functie niet actief. Het is daarom aan te raden om een telefoonstandaard te kopen, of om een hoesje te kopen waarin je jouw iPhone rechtop kunt zetten.

Lees ook: iOS 17: dit zijn de drie leukste functies van de update

Het is te verwachten dat de Stand-by modus van de iPhone dit jaar met iPadOS 18 ook naar de iPad komt, waardoor je de tablet ook als digitale klok kunt gebruiken. Daarnaast verschijnt dit jaar ook nog iOS 18, waar Apple op dit moment al hard aan werkt. Wil je weten welke grote functies dit jaar naar je iPhone (en iPad) gaan komen? Lees dan hier alle verwachtingen over iOS 18.

Wil je op de hoogte blijven van iOS 18? Meld je dan vooral even aan voor onze dagelijkse/wekelijkse nieuwsbrief. Download daarnaast de gratis iPhoned-app en houd onze website in de gaten. Dan mis je nooit meer een Apple-nieuwtje!