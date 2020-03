Delen via WhatsApp-suggesties in iOS: zo werkt het

Het is voortaan makkelijker om iets te delen via WhatsApp. In het suggestieblok kan je nu namelijk naast iMessage- of Telegram-contacten ook direct WhatsApp-contacten kiezen.



Delen via WhatsApp-suggesties: zo werkt het

De functie wordt toegevoegd met de nieuwste update van de app. Sinds iOS 13 krijg je suggesties te zien van contacten wanneer je op het deel-icoon tikt.

Tot nu toe zag je contacten uit iMessage of Telegram, maar er was nog geen ondersteuning voor WhatsApp. Vanaf nu zie je een lijst met contacten die je het meest recent hebt gesproken. Zo deel je een bericht met een WhatsApp-contact:

In de app van derden open je het bericht, de foto of de video die je wil delen; Tik op het deelicoon (een vierkantje met een pijltje naar boven); Je ziet nu een suggestiestrook met je meest recent gebruikte contacten, en daaronder een strook met apps; Kies het WhatsApp-contact of de WhatsApp-groep waarmee je het bericht wil delen; Typ eventueel een bericht bij de link en tik op ‘Stuur’.

App bijwerken

Kun je de WhatsApp-suggesties nog niet zien? Ga dan in de App Store naar WhatsApp en tik op ‘Werk bij’. Door de update kun je nog sneller berichten delen. Voorheen volgde je dezelfde stappen, maar om iets via WhatsApp te delen, moest je eerst altijd het app-icoon van WhatsApp aantikken. Daarna kon je pas een contact selecteren.

Meer WhatsApp-updates

Begin deze maand kwam WhatsApp ook al met een grote app-update: de donkere modus werd beschikbaar. Hiermee werd de app in donkere modus weergegeven als je in iOS 13 ook de donkere modus hebt ingeschakeld. Ondertussen is WhatsApp ook bezig om zijn back-up beveiliging te verbeteren.