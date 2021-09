Nieuw in iOS 15: datum en tijd aanpassen van je foto’s op iPhone en iPad

iOS 15 is sinds enkele dagen uit en de update bevat een handige functie voor fanatieke fotografen. Je kan nu de metagegevens inzien en de datum, tijd en tijdzone aanpassen van je foto’s op je iPhone. Hoe je dat doet (en waarom dat eigenlijk superhandig is), lees je hier!

Lees verder na de advertentie.

Datum en tijd aanpassen van je iPhone-foto’s

Voor het aanpassen van deze gegevens had je eerst nog een speciale app of ander programma nodig, maar dat hoeft niet meer. Je kan nu meteen zien met welke lens de foto is gemaakt en wat de specifieke instellingen van de iPhone waren. De datum, tijd en tijdzone kan je allemaal aanpassen en dat heel eenvoudig in de Foto’s-app op je iPhone of iPad. Hieronder laten we zien hoe je dat precies doet.

Datum en tijd aanpassen van je foto’s op iPhone of iPad Open de app Foto’s; Tik op de foto waarvan je de gegevens wil zien of aanpassen; Tik op de informatieknop (de cirkel met de letter i); Je ziet de Exif-data verschijnen. Tik op ‘Pas aan’; Pas de datum, tijd en tijdzone naar wens aan;

Exif-data of metagegevens wijzigen op iPhone

Het aanpassen van de datum of tijd is vooral handig wanneer je oude foto’s hebt gescand of doorgestuurd hebt gekregen. Vaak kloppen de metagegevens bij dit soort foto’s niet helemaal en worden de kiekjes soms niet op de juiste volgorde in je fotobibliotheek getoond. Dit kan je nu dus oplossen door de EXIF-data aan te passen op de manier hierboven.

Meer weten over iOS 15?

De datum aanpassen van je foto’s op de iPhone is handig, maar iOS 15 heeft veel meer nieuwe functies. Wil je weten wat voor features de update nog meer voor je heeft? Lees dan ons uitgebreid dossier over iOS 15 en het artikel over welke 6 functies zeker de moeite waard zijn.

Heb je de update nog niet binnengehaald? Check dan ons artikel over iOS 15, iPadOS 15 en watchOS 8 voorbereiden en blader ons iOS 15 downloaden artikel ook nog even door.

Bekijk hieronder ook onze video over iOS 15! Dan ben je helemaal op de hoogte!