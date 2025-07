Deze 3 iPhone-fouten maak jij iedere dag (zonder dat je het doorhebt)

Grote kans dat je dagelijks fouten maakt met je iPhone, zónder dat je het zelf doorhebt. Dit zijn drie veelgemaakte iPhone-fouten!

Veelgemaakte iPhone-fouten

In je dagelijkse leven heb je verschillende routines, die ook terugkomen in het gebruik van je iPhone. Zo doe je vaak iedere dag hetzelfde met je iPhone, terwijl bepaalde patronen helemaal niet goed zijn voor het toestel. Veel gebruikers maken bijvoorbeeld dezelfde fouten bij het opladen van de iPhone, die ervoor zorgen dat de accu onnodig snel verslechtert. Benieuwd welke fouten maken regelmatig gemaakt worden? Wij zetten ze voor je onder elkaar!

1. iPhone volledig opladen

Leg jij je iPhone iedere nacht aan de lader? Dan kun je het toestel beter niet altijd tot honderd procent opladen, want dat is slecht voor de accu. Het volledig opladen van de iPhone is één van de meest gemaakte fouten en zorgt ervoor dat de accu veel sneller verslechtert. In plaats daarvan adviseert Apple om de accu tussen de twintig en tachtig procent te houden, om de levensduur van de batterij te handhaven.

Apple heeft inmiddels een aantal handige instellingen geïntroduceerd om de accu van de iPhone te verbeteren. Zo kun je ‘Geoptimaliseerd opladen’ inschakelen, zodat de iPhone pas verder oplaadt dan tachtig procent wanneer je de iPhone nodig hebt. Wil je de iPhone iedere nacht aan de lader leggen, maar voorkomen dat de accu volledig oplaadt? Schakel dan een oplaadlimiet in op het toestel:

Open ‘Instellingen’ op je iPhone; Tik op ‘Batterij’; Kies voor ‘Opladen’; Stel de oplaadlimiet op ‘80%’ in.

2. Apple-logo gebruiken

Bij de iPhone 15 introduceerde Apple de actieknop, een jaar later kreeg de iPhone 16 daar nog de cameraregelaar bij. Apple heeft de afgelopen jaren nieuwe knoppen toegevoegd aan de iPhone, zodat je sneller toegang krijgt tot bepaalde functies. Vind je dat handig? In dat geval is er een gemakkelijke manier om nog een snelkoppeling toe te voegen aan de iPhone. Het Apple-logo aan de achterzijde heeft namelijk een verborgen functie.

Tik je twee of drie keer op de achterzijde van je iPhone? Daar kun je meerdere functies aan koppelen bij de instellingen van het toestel. Ga daarvoor naar ‘Instellingen > Toegankelijkheid > Aanraken > Tik op achterkant’. Daar kies je welke functies worden geactiveerd als je dubbel of driemaal tikt. Zo kun je met een aantal tikken op het Apple-logo de camera of zaklamp activeren. Zeker als je snel toegang wilt krijgen tot bepaalde features is dit een handige toevoeging aan je iPhone, terwijl veel gebruikers die optie helemaal niet benutten.

3. Applicaties afsluiten

Waar veel gebruikers hun iPhone in de avond aan de lader leggen, is dit vaak niet de enige routine die slecht is voor het apparaat. Regelmatig worden alle applicaties van de iPhone afgesloten, met het idee om energie te besparen. Het afsluiten van apps doe je door omhoog te vegen vanaf de onderkant van het scherm, vervolgens verschijnen alle applicaties die je recent hebt gebruikt. Toch kun je ze beter niet helemaal afsluiten, want dit is misschien wel de vaakst gemaakte iPhone-fout.

De iPhone heeft een systeem dat ongebruikte applicaties op de achtergrond pauzeert. Deze verbruiken dus geen energie, maar staan in een soort slaapstand. Zo hoeft de applicatie niet volledig opnieuw op te starten, wanneer je deze opent. Heb je alle apps toch afgesloten? Dan moeten de applicaties wél volledig herstarten, dat veel meer energie kost. Het afsluiten van alle apps is daardoor een veelvoorkomende fout, want de accu van de iPhone gaat zo juist sneller leeg.

Meer iPhone-tips

Wil je voorkomen dat de accu van je iPhone snel leeg gaat of een korte levensduur heeft? Zorg er dan voor dat je iPhone altijd tussen de twintig en tachtig procent opgeladen is en sluit geen applicaties af. Dit zijn veelvoorkomende iPhone-fouten, die een negatief effect hebben op de accu. Wil je juist meer uit je iPhone halen? Voeg dan een snelkoppeling toe aan het Apple-logo, zodat je direct toegang hebt tot meer functies. Bekijk hier meer handige tips over de iPhone: