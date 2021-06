Zo maak je een qr-code met de CoronaCheck-app op je iPhone

Wil je binnenkort naar een festival of op vakantie, dan heb je CoronaCheck nodig. Met deze app maak je een qr-code om te bewijzen dat je niet besmettelijk bent voor andere reizigers of bezoekers. Zo werkt het.

Zo maak je met CoronaCheck een qr-code

Sinds 24 juni werkt CoronaCheck in Nederland. Je gebruikt de app om toegang te krijgen tot een discotheek of festival. Vanaf 1 juli kun je CoronaCheck ook gebruiken wanneer je (binnen Europa) op reis gaat.

Doel van de app is dat je een digitaal vaccinatiebewijs of (negatief) testbewijs kunt aanmaken. Deze informatie wordt vervolgens omgezet in een qr-code en die wordt weer gescand bij de ingang van een evenement, of bijvoorbeeld voordat je het vliegtuig instapt.

CoronaCheck werkt hiervoor samen met de systemen van de GGD en het RIVM. Het is gelukkig heel makkelijk om jouw persoonlijke informatie in de app te krijgen:

Download en installeer CoronaCheck in de Play Store, mocht je dat nog niet gedaan hebben; Tik op de knop ‘Maak qr-code’, lees de informatie en kies onderaan ‘Volgende’; Geef nu aan of je een negatieve testuitslag, of een vaccinatiebewijs aan CoronaCheck wil toevoegen; Vervolgens wordt je doorgestuurd waarna je kunt inloggen met je DigiD. Aanmelden kan via de DigiD-app, met een sms-controle of met je identiteitskaart; Wacht heel even en – als het goed is – wordt nu jouw vaccinatiebewijs of negatieve testuitslag uit de systemen gehaald. Tik op ‘qr-code maken’.

Vanaf 1 juli kun je dus internationaal reizen met CoronaCheck. Tijdens dit proces moet je onderin het scherm uit stap 5 aangeven dat je graag op pad wil met de app. Vervolgens kun je een Europese qr-code aanmaken. De app maakt namelijk onderscheid tussen codes die in Nederland geldig zijn, en de rest van de unie.

Niet bij GGD geprikt?

CoronaCheck werkt het best als je bent geprikt door de GGD. De app werkt namelijk op de achtergrond samen met de systemen van deze partij. Heb je je vaccinatie bij een huisarts of ergens anders gehaald? Dan kun je het best even contact opnemen. Als het goed is kunnen zij je verder helpen met het krijgen van een qr-code.

Het kan trouwens zijn dat het niet lukt om een qr-code aan te maken in CoronaCheck. Meestal komt dit omdat het te druk. Het ministerie van Volksgezondheid en Sport heeft al voor piekbelasting gewaarschuwd. Het enige dat jij in dat geval kunt doen, is het later nog eens proberen.

