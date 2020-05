Cookies zijn kleine bestandjes die persoonlijke voorkeuren voor een website bijhouden. De meesten zijn ongevaarlijk, maar sommigen zijn wat hardnekkiger. Dit is alles wat je moet weten over cookies verwijderen op iPhone en iPad.



Cookies verwijderen op iPhone en iPad

Cookies. Je hebt er vast weleens van gehoord. Simpel gezegd bewaren cookies jouw persoonlijke voorkeuren voor bepaalde webpagina’s. Op die manier hoef je niet steeds opnieuw in te loggen op je account. Ook worden bepaalde instellingen onthouden. De meeste cookies zijn dan ook onschuldig.

Er zijn echter ook meer hardnekkige cookies die bijvoorbeeld jouw persoonlijke surfgedrag registreren. Wanneer dit je niet lekker zit is het gelukkig vrij simpel om ze te verwijderen. Cookies verwijderen op iOS 13 en iPadOS doe je zo:

Pak je iPhone of iPad erbij en ga naar de Instellingen-app; Tik op ‘Safari’, scrol naar beneden en kies ‘Wis geschiedenis en websitedata’; Bevestig je keuze en wacht eventjes totdat de data verwijderd is.

De huidige opgeslagen cookies zijn nu verwijderd. Ook alle door jou bezochte websites zijn gewist. Wil je ook toekomstige cookies het zwijgen opleggen? Ga dan in het Safari-scherm (stap twee) op zoek naar de knop ‘Blokkeer alle cookies’. Bevestig je keuze. Verschuif de schakelaar zodat het vakje groen kleurt.



Cookies per stuk verwijderen

Met bovenstaande methode verwijder je alle cookies en websitegegevens. Dit kan vervelend zijn wanneer je telkens weer alle websites volledig in de url-balk moet intikken. In sommige gevallen is het daarom handiger om cookies per stuk te wissen. Zo doe je dat:

Ga op je iPhone of iPad naar de Instellingen-app; Tik op ‘Safari’, scrol naar beneden en selecteer ‘Geavanceerd’; Kies ‘Websitedata’. Er wordt nu een lijst met eerder bezochte websites ingeladen; Druk op ‘Wijzig’ rechtsboven om data van een specifieke website te wissen.

Apple-apparaat beveiligen

Apple heeft privacy en veiligheid hoog in het vaandel staan. Check onze praktische privacytips om te kijken hoe jij je veiligheid naar een volgend niveau tilt. Stel in ieder geval altijd tweestapsverificatie in voor je online accounts. Lees ook onze tips voor het instellen van een sterk wachtwoord.