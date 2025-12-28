Zo kun je met iemand chatten zonder een chat-app te gebruiken!

Wil je met iemand chatten zonder dat dit zichtbaar is in een van de vele chat-apps? Op deze manier lukt het zonder een chat-app te gebruiken.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Chatten zonder chat-app

Als je met iemand wilt chatten zonder dat iemand dat in de gaten heeft, kun je ten eerste natuurlijk je iPhone goed beveiligen. Daarnaast kun je de meeste chat-apps ook wel beveiligen. Zo kun je in WhatsApp Chatvergrendeling inschakelen en de chat beveiligen met Face ID. Maar als je niet de enige bent die je iPhone gebruikt, is dat natuurlijk geen optie.

Gelukkig is er nog een andere manier om met iemand te chatten zonder dat iemand dat door heeft. Dat is mogelijk doordat je dan helemaal geen chat-app gebruikt. In plaats daarvan chat je via een app die vrijwel niemand associeert met appen of berichten sturen. En dat is de app Notities.

Notities Apple 9.4 (10.576 reviews) Gratis via App Store via App Store

Chatten in de app Notities is mogelijk wanneer je samen met iemand anders aan een notitie werkt. Het chatten is dus niet de hoofdfunctie, maar kan natuurlijk wel op die manier gebruikt worden. Bovendien kun je de betreffende notitie ook weer beveiligen met Face ID, voor het geval iemand toch ontdekt wat je doet. Volg de onderstaande stappen om het uit te proberen:

Open de app Notities; Start een nieuwe notitie en geef die een onopvallende naam; Tik boven op het delen-icoontje; Tik op ‘Werk samen’; Verzend de link (bijvoorbeeld via Berichten) naar je contactpersoon.

Wanneer je contactpersoon de uitnodiging heeft geaccepteerd, kun je allebei in real-time in de notitie typen. Je hoeft dus niet zoals in de meeste chat-apps te typen en dan te verzenden, je ziet elkaar live typen (en dus ook fouten corrigeren). Iets om rekening mee te houden. Foto’s uitwisselen is op deze manier overigens ook geen enkel probleem.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Meer tips?

Vond je deze tip interessant en wil je er nog meer? Op iPhoned lees je elke week handige tips en trucs voor je iPhone. Check hieronder de meest recente tips!