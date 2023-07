Zo maak je écht goede prompts voor ChatGPT (met voorbeelden)

Vind je het leuk om met ChatGPT te spelen, maar krijg je nooit een goed antwoord? Wij vertellen je waar je op moet letten en laten je de beste prompts voor ChatGPT zien!

De beste prompts voor ChatGPT: zo maak je ze

ChatGPT is ontzettend leuk om gesprekken mee te voeren, maar de chatbot kan nog veel meer. Hij geeft antwoord op al je vragen of hij kan je zelfs helpen met het maken van je schoolopdrachten. Maar hoe kun je deze slimme chatbot nog meer gebruiken?

Je kunt natuurlijk gewoon praten met de chatbot, maar om met een specifieke oplossing te komen geef je ChatGPT een prompt. Dit is een kort stukje tekst dat de chatbot kan gebruiken om zijn antwoord te genereren.

Regels voor een goede prompt

Een prompt gebruik je dus om het gesprek te starten of te sturen. Een goede prompt moet aan een paar eisen voldoen. Houd daarom bij het maken van een prompt deze zaken in je achterhoofd.

Je moet duidelijk zijn wat je wilt bespreken of bereiken met de chatbot. Wil je informatie, advies, vermaak, of iets anders?

Je moet de chatbot genoeg informatie geven om een goed antwoord te geven. Wie ben je, waar praat je over, wat is je doel?

Je moet de chatbot uitdagen om creatief, grappig, informatief of leerzaam te zijn. Vermijd teveel details, tegenstrijdigheden, of onmogelijke scenario’s.

Het bedenken van ChatGPT prompts klinkt moeilijker dan het in werkelijkheid is. Vaak moet je maar net even weten wat de chatbot allemaal kan. Het is dan een kwestie van uitproberen. Hieronder zullen we je een paar leuke prompts laten zien die je als basis kunt gebruiken.

1. Plan een reis met ChatGPT

“Bedenk een 14-daagse rondreis door Japan voor 2 volwassen personen. Begin in Tokyo en eindig in Yokohama. Probeer om zoveel mogelijke activiteiten te plannen, maar niet meer dan twee per dag.”

Hieronder laten we je de eerste twee dagen zien die ChatGPT voor onze reis had bedacht.

Dag 1: Tokyo

Aankomst in Tokyo

Verkenning van de wijk Shibuya, inclusief een bezoek aan het beroemde Shibuya-kruispunt en het Hachiko-beeld

Bezoek aan Meiji Shrine en wandeling door Yoyogi Park

Dag 2: Tokyo

Verkenning van de wijk Asakusa, inclusief een bezoek aan de Senso-ji Tempel en een wandeling langs de Nakamise-winkelstraat

Boottocht over de Sumida-rivier met een bezoek aan het Tokyo Skytree Observation Deck voor een prachtig uitzicht over de stad

2. Laat ChatGPT je inspiratie geven

“Bedenk een paar leuke namen voor een nieuwe website over Lego. Probeer daarbij origineel en duidelijk te zijn. De naam moet inspirerend klinken en mensen naar de website krijgen.”

ChatGPT kwam na het lezen van deze prompts onder andere met de volgende ideeën.

Bricktopia: Jouw bouwparadijs met Lego De Blokmeester: Ontdek en bouw met Lego BrickBrilliant: Laat je inspireren door Lego-meesterwerken BouwBazaar: Alles wat je nodig hebt voor je Lego-creaties

3. Samenvatting maken

ChatGPT kan je ook een korte samenvatting geven over een film, boek of een webpagina. Wij vroegen de chatGPT het volgende met deze prompts.

“Geef me een korte en duidelijke samenvatting over de film Gattaca uit 1997. Probeer het plot zo eenvoudig mogelijk uit leggen. Doe dit in maximaal 100 woorden.”

Als antwoord kwam ChatGPT met:

“Gattaca (1997) speelt zich af in de toekomst, waarin genetische manipulatie de norm is. Vincent, een “ongewijzigde” man, droomt ervan astronaut te worden. Hij neemt de identiteit van een genetisch perfecte man aan om toegang te krijgen tot Gattaca, een ruimtevaartmaatschappij.

Terwijl hij zijn droom nastreeft, wordt hij verdacht van moord en wordt hij verliefd op een collega. Vincent moet zijn ware identiteit verborgen houden terwijl hij zijn plek in de maatschappij probeert te veroveren en de strijd aangaat tegen genetische discriminatie.”

Meer weten over ChatGPT en prompts

Wil je meer weten over ChatGPT op de iPhone en hoe je de chatbot gebruikt? Lees dan onderstaand artikel even door. Dan ben je helemaal op de hoogte.

