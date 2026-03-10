ChatGPT heeft een slimme nieuwe functie – en die is handiger dan je denkt

Er is een update voor ChatGPT beschikbaar! ChatGPT heeft er een verborgen functie bij, die je direct wilt proberen. Zo werkt die!

Nieuwe functie voor ChatGPT

ChatGPT heeft er een nieuwe functie bij! Open AI, het bedrijf achter ChatGPT, heeft een update voor de chatbot uitgebracht. In de nieuwe versie van de applicatie krijgt ChatGPT er een handige verborgen functie bij. Shazam komt naar de chatbot, waardoor je voortaan simpelweg aan ChatGPT kunt vragen welk nummer wordt afgespeeld. Je hebt dus geen aparte applicatie meer nodig om Shazam te gebruiken.

Met Shazam krijg je toegang tot een enorme bibliotheek aan nummers. Hoor je een nieuw nummer dat je niet kent, maar je wel wilt toevoegen aan bijvoorbeeld je afspeellijst op Spotify? In dat geval biedt Shazam de oplossing, want die applicatie herkent nummers binnen enkele seconden. Daarvoor had je tot nu toe de app van Shazam nodig, maar dit kan voortaan ook met de nieuwe functie in ChatGPT.

Zo voeg je Shazam toe

Ben jij een liefhebber van muziek en voeg je regelmatig nieuwe nummers toe aan je afspeellijsten? Dan is het aan te raden om Shazam toe te voegen aan ChatGPT. Met de nieuwe functie in ChatGPT hoef je de tekst van een lied nooit meer op te zoeken, omdat Shazam meteen laat zien om welk nummer het gaat. Heb jij ChatGPT bijgewerkt naar de nieuwste softwareversie? Je vindt de handige functie dan als volgt:

Open de ChatGPT-app; Tik op de twee streepjes linksboven in beeld; Kies voor ‘Apps’; Tik op de zoekbalk en zoek naar ‘Shazam’; Selecteer ‘Verbinden > Shazam verbinden’.

Heb je Shazam toegevoegd aan ChatGPT? Je activeert Shazam dan door een opdracht in te voeren met daarin /shazam vermeld. De nieuwe functie van ChatGPT verschijnt vervolgens automatisch, zodat je met één druk op de blauwe knop een nummer kunt herkennen. Wanneer Shazam in ChatGPT het nummer heeft geregistreerd verschijnen de titel en artiest vanzelf in het gesprek. Zo weet je direct om welk lied het gaat.

Meer over ChatGPT

De nieuwe functie maakt ChatGPT nóg slimmer. Met Shazam zie je direct welk nummer of welke variant van een lied ergens wordt afgespeeld. Zo voorkom je bovendien dat je een nummer vergeet, dat je op een later moment alsnog aan je afspeellijst wilde toevoegen. Je ziet alle geregistreerde nummers voortaan terug in ChatGPT, zodat je ze eenvoudig kunt toevoegen aan je afspeellijst op bijvoorbeeld Spotify of Apple Music.

Heb jij de nieuwe functie in ChatGPT geactiveerd? Je kunt Shazam dan van je smartphone verwijderen, want de applicatie is voortaan standaard te vinden in ChatGPT. Daarvoor heb je de aparte Shazam-app dus niet meer nodig. Zo heb je weer een app minder op je smartphone en kun je opslagruimte besparen. Vond je deze tip handig en wil je meer weten? Schrijf je dan in voor onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief, zodat je altijd op de hoogte blijft!