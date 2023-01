Zo kun je écht praten met chatbot ChatGPT (ook in het Nederlands)

Dankzij Siri kun je nu makkelijk in het Nederlands met ChatGPT op je iPhone praten. En het leuke is: hierdoor wordt Siri ook nog eens een stuk slimmer!

Gebruik ChatGPT in het Nederlands met Siri

De populariteit van ChatGPT is de laatste weken enorm gestegen. Met deze slimme chatbot kan iedereen met een account meteen kletsen met de AI. Hij geeft uitgebreid antwoord op bijna al je vragen. En het mooie is: je kunt ChatGPT zelfs in het Nederlands gebruiken.

Maar hoe wordt het gebruik van ChatGPT nóg makkelijker? Je wilt natuurlijk echt kunnen praten met de chatbot. Elke keer de website moeten openen is vervelend. Daarnaast kun je de ChatGPT-apps in de App Store beter niet downloaden, want die kosten geld voor een dienst die eigenlijk gratis is. Er is gelukkig een veel slimmere manier om met ChatGPT te praten in het Nederlands: roep de hulp in van Siri!

Je kunt dan met spraakopdrachten chatGPT in het gebruiken en Siri wordt er ook nog eens een stuk slimmer van. Je hebt er wel een gratis account voor nodig (die je sowieso nodig hebt om chatGPT te kunnen gebruiken).

Volg de onderstaande stappen om écht met ChatGPT te praten.

1. Account maken voor ChatGPT

Een account maken is zo gebeurd en daarna kun je ChatGPT meteen in de browser gebruiken. Surf naar de website chat.openai.com. Vervolgens klik je op ‘Sign up’ en vul de gevraagde gegevens in. Log daarna in met je account op de website.

2. API-key maken

Om straks in het Nederlands met ChatGPT te praten via Siri heb je een ‘API-key’ nodig. Hiermee kan jouw ChatGPT-account gebruikt worden door Siri. Om een API-key te maken surf je naar de api-keys-website.

Wanneer je bent ingelogd tik je op ‘Create new secret key’ en noteer de sleutel. Let op! De api-key krijg je slechts één keer te zien. Wanneer je hem kwijtraakt moet je een nieuwe maken. Ook als je je niet aan de regels van ChatGPT houdt, raak je de sleutel kwijt.

3. Opdracht downloaden

Om ChatGPT in het Nederlands met Siri te gebruiken, moet je de opdracht OpenAI GPT-3 downloaden op je iPhone. Klik op de link en kies voor ‘Haal opdracht op’. Kies vervolgens voor ‘Configureer opdracht > Volgende’. Je krijgt nu de vraag om de API-key uit stap 2 in te voeren. Heb je dat gedaan? Tik dan op ‘Gereed > Voeg opdracht toe’.

4. Start de ChatGPT-opdracht

Voordat je Siri met ChatGPT kunt gebruiken moet je de opdracht die je net hebt gemaakt eerst een keer starten en instellen. Tik in de opdrachten-app onderaan op ‘Opdrachten’. Tik daarna op de opdracht ‘OpenAI GPT-3’. Tik op ‘Sta toe’ om de opdracht toegang te geven tot spraakherkenning. Soms moet je daarna nog tijdens het gebruik van de opdracht nog een keer op ‘Sta toe’ klikken.

5. Geef de opdracht een andere naam

Je kunt de opdracht nu al gebruiken, maar om het echt af te maken moet je de opdracht nog even hernoemen. Houd je vinger ingedrukt op de opdracht en kies voor ‘Wijzig naam’. Geef de opdracht een duidelijke en korte naam, bijvoorbeeld ‘chatbot’ en tik op ‘Gereed’.

ChatGPT met Siri gebruiken

Nu je de opdracht gemaakt (en aangepast) hebt, kun je de opdracht gebruiken. Roep de speciale versie van Siri op door ‘Hey, Siri chatbot’ te roepen. Heb je de opdracht anders genoemd, dan gebruik je die naam na ‘Hey, Siri’. Spreek vervolgens de opdracht uit die je aan Siri met ChatGPT wilt vragen. Na een paar seconden verschijnt het antwoord op je scherm.

