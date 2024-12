ChatGPT maakt exclusieve Pro-functie eindelijk gratis: hier vind je ‘m

Gebruik je regelmatig ChatGPT? Dan hebben we goed nieuws, want ChatGPT heeft een exclusieve Pro-functie eindelijk gratis gemaakt. Hier vind je de feature!

ChatGPT zoekfunctie

ChatGPT introduceerde in 2023 een betaalde versie van de dienst. Sindsdien zijn er verschillende functies achter een betaalmuur gezet, die je alleen kunt gebruiken als je een abonnement hebt op ChatGPT Plus. Gebruikers met een betaald abonnement krijgen accuratere antwoorden en kunnen meer vragen of bestanden uploaden. ChatGPT heeft nu aangekondigd een exclusieve Pro-functie eindelijk gratis te maken.

In oktober dit jaar voegde ChatGPT een nieuwe zoekfunctie toe aan de betaalde versie van de app. Met ‘Zoeken’ verander je ChatGPT in een zoekmachine, die vergelijkbare resultaten toont als bijvoorbeeld Google. Wel krijg je er de voordelen van ChatGPT bij, zo zie je geen advertenties en worden de resultaten overzichtelijk onder elkaar gezet. Bij ieder resultaat zie je de bron, zodat je met één klik naar de betreffende website gaat. ChatGPT heeft nu aangekondigd dat de zoekfunctie ook beschikbaar is bij de gratis versie uitvoering van de dienst.

‘Zoeken’ met ChatGPT

De zoekfunctie in ChatGPT is per direct beschikbaar voor alle gebruikers, ook als je geen betaald abonnement hebt. ChatGPT heeft ‘Zoeken’ inmiddels uitgerold bij de gratis versie op de website, Mac(Book), iPad en iPhone. Dat betekent dat je ChatGPT nu ook kunt gebruiken als zoekmachine, waardoor je bijvoorbeeld Google helemaal niet meer nodig hebt. Zo doe je dat:

Open ‘ChatGPT’ op je iPhone, iPad of Mac; Tik op de wereldbol onder de zoekbalk; Voer een zoekterm naar keuze in en druk op het pijltje naar boven; Vervolgens verschijnen de zoekresultaten vanzelf.

Na het invoeren van de zoekopdracht geeft ChatGPT een lijst met alle resultaten. Deze lijst begint met een aantal afbeeldingen, vervolgens worden korte toelichtingen gegeven op de zoektermen. Vind je een zoekresultaat interessant? Dan kun je de volledige webpagina bezoeken door op de bron te tikken. Deze wordt altijd weergegeven aan het einde van ieder zoekresultaat, zodat je direct weet waar de tekst precies is gevonden.

Meer over ChatGPT

Met de nieuwe zoekfunctie gaat ChatGPT direct de concurrentie aan met zoekmachines als Google. Voor veel gebruikers betekent deze feature goed nieuws, want Google krijgt steeds meer kritiek op de getoonde zoekresultaten. Deze zijn tegenwoordig vaak gesponsord, waardoor je niet meer het beste antwoord op je vraag krijgt in de zoekmachine. Met ChatGPT is dit nu wel weer het geval.

Om ‘Zoeken’ in ChatGPT te gebruiken heb je geen betaald abonnement meer nodig, maar moet je wél ingelogd zijn. Het is dus een vereiste om een account bij ChatGPT aan te maken, dat kost geen geld. Vanaf iOS 18.2 staat ChatGPT overigens standaard op je iPhone, want Apple werkt sinds dit jaar samen met de dienst. Benieuwd wat je daarvan gaat merken? Lees dan hier alles over iOS 18.2!