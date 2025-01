4 dingen die je nóóit moet delen met chatbots als ChatGPT en DeepSeek

Gebruik je regelmatig ChatGPT of DeepSeek? Dan is het belangrijk dat je bepaalde informatie nooit deelt met de chatbots. Dit moet je weten!

Gebruiken van ChatGPT en DeepSeek

De afgelopen jaren hebben chatbots als ChatGPT enorm aan populariteit gewonnen. Sinds kort is ook DeepSeek te gebruiken, die op een soortgelijke manier werkt als ChatGPT. Je kunt vragen of opdrachten invoeren bij deze chatbots, maar moet daarbij wel opletten welke informatie je invoert. Je weet namelijk niet waar deze gegevens vervolgens terechtkomen en waarvoor ze gebruikt zullen worden. Deel deze vier dingen daarom nooit met een chatbot!

1. Persoonlijke gegevens

Het is belangrijk dat je nooit persoonlijke gegevens invoert bij chatbots als ChatGPT en DeepSeek. Gebruik bij het stellen van vragen dus niet je volledige naam, adres, telefoonnummer of andere betrouwbare gegevens. Hetzelfde geldt voor je e-mail, ook die kun je beter niet invoeren bij de chatbots. Vaak heb je het e-mailadres al gebruikt bij het aanmaken van een account, maar deze wordt dan niet gebruikt voor het trainen van taalmodellen.

Dat geldt wel voor de informatie die je invoert bij ChatGPT en DeepSeek. Alle opdrachten of vragen die je bij chatbots invoert worden gebruikt om taalmodellen uit te breiden. Het nadeel is dat je niet weet waar deze informatie precies terechtkomt. Houd persoonlijke gegevens daarom privé, zodat je zeker weet dat ze niet voor verkeerde doeleinden worden gebruikt. Dat is ook het advies voor medische informatie, zoals je verzekeringsnummer of andere gezondheidsgegevens.

2. Financiële gegevens

Net als persoonlijke informatie is het aan te raden om financiële gegevens voor jezelf te houden. Denk hierbij aan je pincode, bankrekeningnummer, creditcardgegevens of andere gevoelige informatie. Het is mogelijk om financieel advies te vragen aan chatbots als ChatGPT en DeepSeek, maar doe dit zonder persoonlijke informatie over jouw financiën in te voeren.

Doe je dit wel? Dan loop je de kans dat er misbruik wordt gemaakt van de gedeelde informatie. De kans is klein dat de bedrijven achter ChatGPT of DeepSeek dit zullen doen, maar ze kunnen wél betrokken raken bij een datalek of grootschalige digitale aanval. Gegevens die ooit zijn ingevoerd bij chatbots komen in dat geval op straat te liggen, zorg er dus voor dat jouw financiële gegevens daar niet onder vallen.

3. Wachtwoorden

Hetzelfde geldt voor de wachtwoorden van al je accounts. Het is belangrijk dat je nooit je wachtwoorden of andere inloggegevens invoert bij chatbots als ChatGPT of DeepSeek. Gebruik deze chatbots dus niet als hulp of opslagplek voor alle wachtwoorden van verschillende accounts. Deze kun je het beste invoeren in de speciale Wachtwoorden-app van Apple, zodat ze goed beveiligd zijn.

Als je jouw inloggegevens tóch invoert bij chatbots als ChatGPT of DeepSeek is de kans groter dat ze betrokken raken bij een datalek. In dat geval loop je het risico dat kwaadwillenden misbruik maken van je gedeelde wachtwoorden. Hackers krijgen dan toegang tot de accounts waarvan je de inloggegevens hebt gedeeld. Wil je dit voorkomen? Deel dan nooit je wachtwoorden of gebruikersnamen met de chatbots.

4. Andere vertrouwelijke informatie

Pas ook op met het delen van andere vertrouwelijke informatie, zoals gevoelige bedrijfsgegevens of bestanden. Voor vrijwel alle privé- of werkgegevens is het aan te raden om deze niet in te voeren bij chatbots als ChatGPT of DeepSeek. Gebruik ze dus niet om lange documenten met gevoelige informatie samen te vatten, of om er hulp bij te vragen. Zo weet je zeker dat de gegevens niet in de verkeerde handen komen.

Bij meerdere bedrijven is inmiddels een speciale en in sommige gevallen afgeschermde variant van ChatGPT ontwikkeld. In dat geval is het wel mogelijk om bepaalde informatie te delen met de chatbot, maar controleer dat van tevoren goed. Twijfel je? Dan is het aan te raden om eerst na te kijken of het inderdaad om een afgeschermde versie van de chatbot gaat. In dat geval wordt de informatie niet gebruikt voor het trainen van de taalmodellen achter ChatGPT (of DeepSeek).

Zo gebruik je ChatGPT en DeepSeek wél

Er is dus veel informatie die je niet moet invoeren bij ChatGPT en DeepSeek, maar er zijn ook veel zaken die juist wél handig zijn voor deze chatbots. Denk hierbij aan het opstellen van een boodschappenlijstje, waarbij je vraagt om alle ingrediënten voor bepaalde recepten onder elkaar te zetten. Ga je op vakantie? Dan lenen deze chatbots zich uitstekend om de hoogtepunten van je bestemming voor je toe te lichten.

Met ChatGPT of DeepSeek heb je er een handige hulp bij, mits je de chatbots verantwoord gebruikt. Het maakt hierbij overigens niet uit om welke chatbot het gaat, in alle gevallen is het niet precies duidelijk waar je gegevens terechtkomen. Zeker is in ieder geval dat bij zowel ChatGPT als DeepSeek je informatie wordt gebruikt voor het trainen van taalmodellen. Houd daar dus rekening mee als je deze chatbots gebruikt, zodat je voorkomt dat persoonlijke informatie openbaar wordt.