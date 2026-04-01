Deze populaire app in CarPlay kun je nu gebruiken – zo doe je dat

CarPlay heeft er een nieuwe applicatie bij, die op de iPhone en iPad enorm populair is. Zo gebruik je de nieuwe app in CarPlay!

ChatGPT komt naar CarPlay

Er is een populaire nieuwe app beschikbaar in CarPlay! Je kunt ChatGPT eindelijk gebruiken via het scherm in je auto. Dit is een belangrijke verandering, want Apple stond AI-apps lange tijd niet toe bij CarPlay. Het bedrijf geeft slechts een beperkt aantal categorieën van applicaties toegang tot CarPlay. Op die manier blijft het besturingssysteem veilig om te gebruiken, maar daar krijg je nu dus een handige optie bij.

Met iOS 26.4 kwamen niet alleen nieuwe functies naar je iPhone, Apple voerde ook veranderingen door bij CarPlay. Het besturingssysteem heeft sinds iOS 26.4 ondersteuning voor AI-apps. Deze applicaties waren niet direct beschikbaar, omdat de bedrijven achter chatbots als ChatGPT eerst de software moeten aanpassen voor CarPlay. Dat heeft OpenAI nu gedaan, waardoor je ChatGPT eindelijk kunt gebruiken in CarPlay.

Zo installeer je de app

De speciale applicatie van ChatGPT is nu beschikbaar in CarPlay. Je voegt nieuwe apps in CarPlay toe door ze te installeren op je iPhone. Het is dus niet mogelijk om een applicatie te downloaden in CarPlay, in plaats daarvan installeer je de software op je iPhone. ChatGPT is gratis om te installeren en kun je kosteloos gebruiken. Benieuwd hoe je de chatbot toevoegt aan CarPlay? Dat doe je als volgt:

Open de App Store op je iPhone; Zoek naar ‘ChatGPT’ en installeer de applicatie; Ga vervolgens naar de Instellingen-app op je iPhone; Tik op ‘Algemeen’; Open ‘CarPlay’; Selecteer je auto onder ‘Mijn auto’s’; Kies voor ‘Apps’; Houd onder ‘Inbegrepen apps’ ChatGPT ingedrukt en sleep de app tot slot naar de gewenste positie.

Verschijnt ChatGPT niet onder ‘Inbegrepen apps’? Controleer dan eerst welke versie van ChatGPT geïnstalleerd is op je iPhone. Versie 1.2026.078 en nieuwer hebben ondersteuning van CarPlay. Je kunt de chatbot bovendien alleen toevoegen aan CarPlay als je iPhone op iOS 26.4 of nieuwer draait. Bekijk onder ‘Instellingen > Algemeen > Software-update’ of er een nieuwe softwareversie klaar staat voor je iPhone. Is dat het geval? Dan moet je die eerst installeren, daarna kun je ChatGPT toevoegen aan CarPlay.

Meer over ChatGPT in CarPlay

Apple staat AI-apps eindelijk toe in CarPlay, maar doet dat niet helemaal zonder voorwaarden. Alle chatbots mogen alleen met stemopdrachten bediend worden. Het is niet toegestaan om tekstberichten in te voeren, zodat bestuurders zo min mogelijk afgeleid worden tijdens het rijden. De antwoorden werken eveneens spraakgestuurd, chatbots mogen geen teksten of afbeeldingen tonen als reactie in CarPlay.

De nieuwe app in CarPlay geeft je op een gemakkelijke manier toegang tot ChatGPT. De chatbot werkt verder op dezelfde manier als op je iPhone en helpt je met het opzoeken van informatie of beantwoorden van vraagstukken. Je kunt bovendien je gespreksgeschiedenis bekijken. ChatGPT krijgt overigens geen toegang tot functies van je auto, daarvoor blijf je aangewezen op het besturingssysteem van de wagen of op CarPlay Ultra.