Je kunt beter niet (te) aardig zijn tegen ChatGPT – dit is waarom

OpenAI heeft aangegeven dat je beter niet (te) aardig kunt zijn tegen chatbots als ChatGPT. Doe je dat toch? Dan kost dat enorm veel geld.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

ChatGPT

Gebruik je ChatGPT regelmatig? In dat geval kun je beter niet te aardig zijn, want dat kost het bedrijf achter ChatGPT miljoenen dollars én het is slecht voor het milieu. Het was al langer bekend dat ChatGPT enorm veel stroom verbruikt. Zo is het energieverbruik bij een opdracht in ChatGPT ongeveer tien keer hoger dan bij Google. Dat heeft te maken met de rekenkracht achter de chatbot, die veel meer energie nodig heeft dan Google.

Dat komt ook door de hoeveelheid water die nodig is om de servers van ChatGPT te koelen. OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT, heeft ongeveer 0,5 liter water nodig om een geschreven opdracht aan de chatbot te verwerken. Hoe langer deze opdracht of vraag is, hoe meer stroom en water ChatGPT verbruikt om tot een antwoord te komen. Dat is precies de reden waarom je beter niet te aardig kunt zijn tegen ChatGPT, want de chatbot heeft dan nóg meer energie nodig.

I wonder how much money OpenAI has lost in electricity costs from people saying “please” and “thank you” to their models. — tomie (@tomieinlove) April 15, 2025

Hoger energieverbruik

Veel gebruikers van ChatGPT stellen beleefde opdrachten of vragen, door bijvoorbeeld ‘alsjeblieft’ of ‘dankjewel’ toe te voegen aan de tekst. Dat is vaak goed bedoeld, maar heeft ook een nadeel. ChatGPT moet deze extra woorden verwerken, waardoor er nog meer water en stroom wordt verbruikt bij ‘aardige’ opdrachten. Dat ziet OpenAI ook terug in de kosten, het verwerken van deze vriendelijke woorden kost het bedrijf tientallen miljoenen dollars aan energiekosten.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Dat heeft Sam Altman, de topman van OpenAI, nu aangegeven op X (voorheen Twitter). Hij heeft daarbij geen precieze cijfers gedeeld, maar het is duidelijk dat ieder woord zorgt voor een hoger energieverbruik bij ChatGPT. Stel dat iedere Nederlandse gebruiker ‘Heel erg bedankt’ invoert na elke opdracht, dan zorgt dat voor véél meer stroom- en waterverbruik bij OpenAI. Wees dus niet te aardig voor ChatGPT, want dat is slechter voor het milieu.

Korte opdrachten in ChatGPT

In plaats daarvan is het aan te raden om kortere vragen of opdrachten in te voeren bij ChatGPT. Op die manier houd je het energieverbruik van de chatbot zo laag mogelijk. Het is daarbij niet nodig om heel aardig te zijn tegen ChatGPT, al kan dat wel de toon van het gesprek beïnvloeden. Houd het daarom zakelijk en kort, want dat zal de chatbot vervolgens ook doen bij de antwoorden. Zo beperk je het stroom- en waterverbruik van ChatGPT.

Het is overigens verstandig om ChatGPT niet teveel te gebruiken, omdat de impact op het milieu groot is. Dat geldt vooral voor het genereren van afbeeldingen, dat verbruikt veel meer energie dan het verwerken van geschreven tekst. Let daarnaast op welke informatie je deelt met de chatbot, want sommige gegevens kun je het beste privé houden. Lees hier welke gegevens je nooit met ChatGPT (of DeepSeek) moet delen!