Snapchat introduceert irritante chatbot – zo verwijder je hem

Snapchat heeft sinds kort een eigen chatbot, waarmee je onbeperkt kan chatten. Vind jij de chatbot ook zo irritant? Zo verwijder je de AI uit je lijst op Snapchat.

Snapchat introduceert eigen chatbot

Als je Snapchat geregeld gebruikt is het je vast al opgevallen: Snapchat heeft sinds kort een eigen chatbot. De AI staat na de update tussen de rest van je gesprekken op Snapchat en biedt de mogelijk om op ieder moment van de dag een gesprek te voeren. De chatbot doet zich voor als een echt persoon en antwoordt op zo’n beetje ieder bericht dat je stuurt.

Als gebruiker kan je wel foto’s en video’s naar de chatbot sturen, maar je krijgt van de AI alleen geschreven antwoorden terug. Hiermee probeert Snapchat in te spelen op de opkomst van andere diensten die werken met kunstmatige intelligentie, zoals het populaire ChatGPT. Aan de chatbot op Snapchat kan je bijna alles vragen, maar de antwoorden van de AI zijn nog wel eens onvolledig of incorrect.

Mijn AI staat bovenaan lijst op Snapchat

Het is nog onduidelijk waarvoor de chatbot precies is bedoeld op Snapchat. Volgens de dienst zelf is Mijn AI ontworpen als een ‘persoonlijke sidekick voor elke Snapchatter die ermee chat’. Hoe meer je met de chatbot praat, hoe beter die je leert kennen en hoe meer die van je weet. De antwoorden worden volgens Snapchat opgeslagen totdat je er zelf voor kiest om ze weer te verwijderen.

Snapchat heeft de chatbot een prominente plek gegeven, namelijk helemaal bovenaan je lijst met chats. Erg irritant, zeker als je Mijn AI helemaal niet gebruikt op Snapchat. Wil je de chatbot verwijderen uit je lijst? Dan hebben we slecht nieuws, want dat kan alleen als je besluit te betalen voor Snapchat Plus.

Chatbot verwijderen kan alleen met Snapchat Plus

Een aantal maanden geleden introduceerde Snapchat een betaalde versie voor op je iPhone. Voor Snapchat Plus betaal je 3,99 euro per maand óf 34,99 euro per jaar. Bij dat abonnement krijg je dan een aantal voordelen. Zo kan je de achtergronden van je chats veranderen, zien hoeveel vrienden je verhaal opnieuw hebben bekeken en de volgorde van je chatlijst op Snapchat aanpassen.

Een nieuw voordeel van Snapchat Plus is dus het verwijderen van de chatbot. Met een abonnement kan je Mijn AI helemaal verwijderen uit je lijst of in ieder geval minder prominent in je lijst plaatsen. Heb je geen abonnement? Dan kan je de chatbot helaas niet verwijderen of verplaatsen op Snapchat. Het is nog niet duidelijk of dat in de toekomst wel mogelijk wordt zonder abonnement.

Meer tips over Snapchat?

Met de nieuwe chatbot lijkt Snapchat dus meer abonnementen te willen werven. Wil je meer weten over Snapchat? Check dan onze ultieme Snapchat-gids voor beginners of lees hoe je leuke Cameo’s maakt in de app. Wil je zeker zijn dat je nooit meer een streak kwijtraakt? Wij laten je zien hoe je in Snapchat een snelkoppeling maakt.

Heb je nog geen Snapchat? De app is gratis te downloaden in de App Store en ook het maken van een account is gratis.

