8 geheime CarPlay-trucs die iedereen móét kennen

Dacht je dat je Apple CarPlay al optimaal in je auto gebruikt? Vast niet, want er zijn best wat verborgen functies. Met deze 8 slimme tips haal je pas écht alles uit Apple’s autosysteem!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Je kent CarPlay waarschijnlijk al voor muziek luisteren, navigeren en bellen achter het stuur. Maar deze techniek om je iPhone in de auto te gebruiken kan nog veel meer dan je denkt. Hieronder lees je 8 handige CarPlay-tips – van verborgen instellingen tot praktische trucs – die jouw autorit nóg prettiger maken.

1. Geef je CarPlay een frisse achtergrond

Het scherm in je auto zie je urenlang tijdens het rijden, dus maak het vooral mooi. Je kiest eenvoudig een achtergrond die past bij het dashboard of de kleur van je auto.

Ga op het CarPlay-scherm naar ‘Instellingen’.

Tik op ‘Achtergrond’.

Kies een wallpaper. Elke achtergrond heeft een lichte én donkere variant. Welke er getoond wordt, is afhankelijk van de volgende instelling.

2. Zet CarPlay automatisch in de lichte modus

Standaard wordt CarPlay altijd in de donkere modus weergeveven. Dat is verstandig, want het is rustiger voor je ogen, vooral tijdens nachtelijke ritten. Overdag kan het echter fijn zijn als de weergave juist wat helderder is – zeker op een zonnige dag. In dat geval kun je voor een automatische lichte weergave kiezen

Open opnieuw ‘Instellingen’ op het CarPlay-scherm;

Tik op ‘Weergave’;

Kies voor ‘Automatisch’ in plaats van ‘Altijd donker’. De omgevingslichtsensoren van je auto bepalen of je de donkere of lichte weergave te zien krijgt.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

3. Bepaal zelf welke apps je ziet

Staat je favoriete muziek-app verstopt op pagina 3 van CarPlay? Geen probleem: je kunt zelf bepalen welke apps je ziet én in welke volgorde. Zo zorg je voor de perfecte CarPlay-indeling. Jammer genoeg werkt dat niet in CarPlay zelf, maar alleen op de iPhone. Het goede nieuws is dan wel dat je het nu meteen kunt aanpassen.

Ga op je iPhone naar ‘Instellingen>Algemeen>CarPlay’;

Selecteer jouw auto;

Tik op ‘Pas aan’ om apps te verwijderen of de volgorde aan te passen.

Let op: sommige standaard apps van Apple kun je niet verwijderen. In dat geval is het zaak om ze ergens helemaal onderaan te verstoppen.

4. Maak je CarPlay draadloos

Gebruik je nog een kabel voor CarPlay, maar wil je dat liever draadloos? Er bestaan adapters die van bedrade CarPlay eenvoudig draadloze CarPlay maken. Sluit bijvoorbeeld de Buddi CarPlay-adapter aan via de usb-poort, verbind je iPhone ermee, en je hebt meteen draadloze CarPlay in je auto.

5. Meld incidenten of flitsers via CarPlay

Zit er een auto met pech op de vluchtstrook? Of zie je een snelheidscontrole? Je kunt zulke meldingen direct doorgeven via Apple Kaarten of Google Maps.

Tijdens het navigeren in Apple Kaarten tik je op de aankomstinformatie en kies je ‘Meld’. Gebruik je geen actieve navigatie? Roep Siri op met ‘Hé Siri’ en zeg bijvoorbeeld ‘Er ligt iets op de weg’ of ‘Er is hier een snelheidscontrole’. In Google Maps moet je altijd de knop met het verkeersbord aan de rechterkant gebruiken.

6. Laat passagiers zelf muziek kiezen met SharePlay

Rijd je met vrienden of familie? Met SharePlay kunnen bijrijders meebepalen wat er op de speakers klinkt – zolang je Apple Music gebruikt. Als iemand anders de muziek streamt, verschijnt er automatisch een melding of QR-code op je iPhone. Even scannen, en je kunt nummers toevoegen aan de afspeellijst. Perfect voor roadtrips (inclusief verhitte discussies over de beste playlist)

7. Stel een automatische actie in zodra je in de auto stapt

Via Opdrachten kun je taken automatiseren zodra je in de auto stapt. Denk aan het automatisch starten van je favoriete podcast of het sturen van een bericht naar je partner met je aankomsttijd. Open de Opdrachten-app, ga naar ‘Automatiseringen’ en stel in wat je iPhone moet doen zodra hij verbinding maakt met CarPlay. Slim én veilig!

8. Haal nog meer uit CarPlay met dit nummer van iCreate

Wil je nog veel meer handige tips ontdekken? Dan is iCreate nummer 170 absoluut iets voor jou. In deze uitgave vind je een groot artikel over CarPlay met nog meer slimme tips, verborgen functies en praktische adviezen om echt alles uit Apple CarPlay te halen. Zeker een aanrader!

Meer handige tips?

Wil je vaker dit soort praktische tips voor je iPhone of andere Apple-producten? Blijf dan vooral iPhoned volgen voor de laatste tips en updates! Hieronder vind je onze meest recente tips.