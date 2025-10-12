5 CarPlay-functies die je moet uitschakelen (vóór vertrek)

CarPlay is dé manier om je iPhone veilig te gebruiken in de auto, maar niet alle functies zijn even handig. Schakel deze vijf CarPlay-functies voor vertrek uit!

CarPlay-functies uitschakelen

Ben je regelmatig onderweg met de auto? In dat geval is CarPlay dé manier om je iPhone veilig te gebruiken tijdens het rijden. Via het scherm in je auto krijg je toegang tot applicaties als Kaarten, Spotify of Apple Music. Toch zijn niet alle functies van CarPlay even handig, terwijl ze in sommige gevallen automatisch ingeschakeld zijn. Deze vijf functies van CarPlay kun je beter nog voor vertrek uitschakelen!

1. Meldingen

Wil je niet snel afgeleid worden tijdens het rijden? Het is dan aan te raden om meldingen op je iPhone uit te schakelen voordat je vertrekt. Notificaties zijn standaard ingeschakeld op de iPhone en verschijnen ook in beeld bij CarPlay. Wanneer je iPhone is aangesloten zie je alle meldingen op het scherm in de auto. Dat kan niet alleen afleidend werken, bepaalde berichten hoeven ook niet voor iedereen in de wagen zichtbaar te zijn.

Je kunt meldingen op je iPhone op meerdere manieren uitschakelen. De gemakkelijkste manier om dat te doen is door de focus ‘Niet storen’ aan te zetten. Om dat te doen ontgrendel je jouw iPhone, open je het Bedieningspaneel en tik je op ‘Focus’. Selecteer daar ‘Niet storen’, zodat je geen meldingen meer binnenkrijgt. Ben je aangekomen op je bestemming? Vergeet de notificaties dan niet weer in te schakelen via het Bedieningspaneel.

2. Berichten voorlezen door Siri

Moet je onderweg bereikbaar blijven of verwacht je een belangrijk bericht? Je kunt meldingen dan aan laten staan, maar je moet wel oppassen dat Siri de notificatie niet hardop uitspreekt. Je moet de stemassistent standaard inschakelen om CarPlay te gebruiken. Eén van de functies van Siri is het voorlezen van meldingen die je op je iPhone binnenkrijgt.

De stemassistent doet dit ook in de auto, waardoor de melding via de luidsprekers in je wagen wordt voorgelezen. Dat is in de meeste gevallen waarschijnlijk niet de bedoeling, al helemaal als je met meerdere mensen in de auto zit. Wil je wel meldingen ontvangen, maar wil je voorkomen dat Siri de melding aankondigt in CarPlay? Schakel dan de volgende functie van CarPlay nog voor vertrek uit:

Open ‘Instellingen’ op je iPhone; Ga naar ‘Apple Intelligence en Siri’; Tik op ‘Kondig beller’ aan; Kies voor ‘Nooit’ en ga terug naar het vorige menu; Tik op ‘Kondig meldingen aan’; Zet de schakelaar achter ‘Kondig meldingen aan’ uit.

3. Vermijd snel- en tolwegen

Eén van de meestgebruikte applicaties in CarPlay is zonder twijfel Apple Kaarten. Met deze app navigeer je gemakkelijk naar je bestemming, waarbij je alle aanwijzingen en de route op het scherm van je auto ziet. Het is dan wel belangrijk om de juiste instellingen bij Apple Kaarten te hebben. Zo heeft Apple Kaarten veel verborgen functies, die een grote impact op de routebeschrijving kunnen hebben.

Twee van die instellingen zijn het vermijden van tol- en snelwegen. Bij de meeste gebruikers staan deze functies uit, maar het is de moeite waard om dat voor de zekerheid te controleren. Als één van de twee of zelfs beide ingeschakeld zijn, krijg je een compleet andere en vaak langere route te zien. Deze functies moet je daarom uitschakelen in CarPlay, om een onnodig lange reistijd te voorkomen. Je vindt ze hier:

Open ‘Instellingen’ op je iPhone;

Scrol naar beneden en ga naar ‘Apps’;

Scrol opnieuw naar beneden en kies voor ‘Kaarten’;

Tik onder ‘Route’ voor ‘Auto’;

Zet de schakelaars achter ‘Tolwegen’ en ‘Snelwegen’ uit.

4. Gesproken routebeschrijving

Heb je de juiste instellingen gekozen bij Apple Kaarten? Je kunt Apple’s navigatiedienst dan bijna probleemloos gebruiken tijdens je volgende rit met CarPlay. Toch is het verstandig om voor CarPlay nóg een functie uit te schakelen, want Apple Kaarten geeft standaard een gesproken routebeschrijving. Zo hoor je tijdens het rijden precies waar je naar toe moet gaan, maar dat zorgt wel voor onderbreking in de audio van CarPlay.

De gesproken routebeschrijving kan daardoor een vervelende verstoring van je favoriete nummer of podcast zijn. Luister je onderweg regelmatig naar muziek of podcasts? In dat geval raden we aan om de gesproken routebeschrijving van CarPlay uit te schakelen, zodat je de routeaanwijzingen alleen nog op het scherm van je auto ziet. Je kunt deze functie op de volgende manier uitschakelen in CarPlay:

Open ‘Instellingen’ op je iPhone;

Scrol naar beneden en ga naar ‘Apps’;

Veeg opnieuw naar beneden en kies voor ‘Kaarten’;

Tik op ‘Gesproken routebeschrijving’;

Zet de schakelaar achter ‘Routebeschrijving op radio’ uit.

5. Screenshots maken in CarPlay

Het is al jaren mogelijk om een screenshot te maken van het CarPlay-scherm in je auto. Daar hadden gebruikers lang geen keuze in, want bij het maken van een schermfoto krijg je automatisch twee afbeeldingen in je Fotobibliotheek. Je maakt standaard een screenshot van je iPhone- én CarPlay-scherm. Daar heeft iOS 26 eindelijk verandering in gebracht, want je kunt de schermfoto’s voor CarPlay uitschakelen. Zo doe je dat:

Open ‘Instellingen’ op je iPhone;

Ga naar ‘Algemeen’;

Tik op ‘Schermafbeelding’;

Zet de schakelaar achter ‘CarPlay-schermafbeeldingen’ uit.

Heb je de CarPlay-functie uitgeschakeld? Dan kun je een screenshot op je iPhone maken, zonder het scherm van CarPlay vast te leggen. Zeker als je in de bijrijdersstoel zit en verbonden bent met CarPlay is dit een handige verandering. Zie je de functie niet bij de instellingen van je iPhone? Controleer dan onder ‘Instellingen > Algemeen > Software-update’ of je iPhone wel is bijgewerkt naar iOS 26, want het uitschakelen van CarPlay-schermafbeeldingen is onderdeel van deze softwareversie.

Heb je deze vijf functies van CarPlay uitgeschakeld? In dat geval ben je klaar voor vertrek! Met deze aangepaste instellingen werkt CarPlay niet alleen beter, maar gebruik je het besturingssysteem ook nog eens veiliger tijdens het rijden.