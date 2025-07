Dit is de irritantste functie van CarPlay (en zo schakel je die uit)

Apple heeft een langverwachte verandering doorgevoerd bij CarPlay, waarmee de irritantste functie eindelijk uitgeschakeld kan worden. Zo werkt dat!

Functie van CarPlay

Er komen in 2025 grote veranderingen naar CarPlay! Apple brengt het nieuwe ontwerp van iOS 26 met Liquid Glass ook naar CarPlay, waardoor het besturingssysteem een nieuwe interface krijgt. Daarnaast krijgt CarPlay widgets, die je veel sneller toegang geven tot bepaalde applicaties. Dat is nog lang niet alles, want Apple komt eindelijk met een oplossing voor één van de irritantste functies van CarPlay.

Maak je wel eens een screenshot op je iPhone? Wanneer je iPhone verbonden is met CarPlay, maakt het toestel niet alleen een schermfoto van de smartphone. In plaats daarvan wordt een screenshot gemaakt van de iPhone én van het scherm in de wagen. Zo heb je direct twee schermfoto’s, terwijl dat in de meeste gevallen helemaal niet de bedoeling is. Voor deze irritante functie in CarPlay heeft Apple nu de instellingen van de iPhone aangepast.

CarPlay-schermafbeeldingen uitschakelen

Vind jij regelmatig schermafbeeldingen van CarPlay terug in je filmrol? In dat geval krijg je er met iOS 26 een handige functie bij, want je kunt screenshots in CarPlay dan eindelijk uitschakelen. Op die manier kun je ook in de auto een schermfoto op je iPhone maken, zonder het scherm van CarPlay vast te leggen. Daarvoor moet je in iOS 26 wel de instellingen van je iPhone aanpassen. Dat doe je als volgt:

Open ‘Instellingen’ op je iPhone; Kies voor ‘Algemeen’; Tik op ‘Schermafbeelding’; Zet de schakelaar achter ‘CarPlay-schermafbeeldingen’ uit.

Heb je de schakelaar achter ‘CarPlay-schermafbeeldingen’ uitgeschakeld? Dan maakt je iPhone nog maar één screenshot als het toestel is aangesloten op CarPlay. Zo voorkom je dat je onnodig veel schermfoto’s terugvindt in je filmrol, die je later weer moet verwijderen. Je hoeft deze functie van CarPlay maar eenmalig uit te schakelen op je iPhone, vervolgens staan schermafbeeldingen van CarPlay standaard uit.

CarPlay-schermafbeelding met iOS 26.

Meer over CarPlay

Het uitschakelen van schermafbeeldingen is slechts één van de vele veranderingen voor CarPlay in iOS 26. Toch is het een langverwachte toevoeging, omdat maar weinig gebruikers een screenshot willen maken van het scherm in hun wagen. Wil je juist wel een schermafbeelding van CarPlay maken? Zorg er dan voor dat de functie in iOS 26 ingeschakeld is, zodat je met je iPhone ook een screenshot van CarPlay kunt maken.

Andere veranderingen in iOS 26 voor CarPlay zijn ondersteuning voor Live activiteiten, snelle reacties op berichten en een aangepast scherm voor telefoongesprekken. Deze verbeteringen komen naar de eerste generatie van CarPlay, waardoor het besturingssysteem bij veel gebruikers een grote upgrade krijgt. Daarvoor moet je iPhone wel ondersteuning voor iOS 26 hebben. Lees hier welke iPhones in september kunnen updaten!