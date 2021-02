Tip: CarPlay apps toevoegen, verwijderen of ordenen

Met Apple CarPlay kun je zelf bepalen welke apps je gebruikt. Het is daarom heel eenvoudig om apps te ordenen, te verwijderen of toe te voegen aan het entertainmentsysteem van je auto. Lees in deze tip hoe je het platform naar eigen inzicht organiseert.

CarPlay apps toevoegen, verwijderen of ordenen: doe je zo

Op een veilige manier achter het stuur je telefoon gebruiken? Dat kan met Apple CarPlay. Het platform zorgt ervoor dat je de belangrijkste functies van je smartphone – zoals bellen, navigeren en muziek opzetten – onderweg kunt gebruiken, zonder je handen van het stuur te halen. Zo heb je jouw favoriete apps snel bij de hand. In deze tip lees je hoe je het Apple CarPlay-scherm naar wens indeelt.

Volgorde van CarPlay apps wijzigen

Open ‘Instellingen’ op je iPhone Ga naar ‘Algemeen’

Tik op ‘Carplay’ Selecteer je auto of entertainmentsysteem in de lijst Kies voor de optie ‘Pas aan’ Je kunt de volgorde van de apps nu aanpassen door je vinger op de drie horizontale strepen te houden en de naar de gewenste positie te slepen.

CarPlay apps toevoegen of verwijderen

Mis je nog wat apps in Apple CarPlay? Of zitten er juist een paar overbodige applicaties tussen? Na het volgen van de stappen één tot en met vier is het ook mogelijk nieuwe apps toe te voegen of huidige te verbergen. Tik op de rode knop om een app te verwijderen. Onderaan het overzicht vind je de apps die nog niet in gebruik zijn. Deze voeg je eenvoudig aan CarPlay toe door op de groene knop te tikken. Het is niet mogelijk om sommige standaardapps via de weg te verbergen. Dit geldt bijvoorbeeld voor Apples Kaarten-app.

Wil je meer weten over CarPlay? Bekijk dan onderstaande video voor een korte introductie. In het kort: CarPlay Apples besturingssysteem voor onderweg die je voornamelijk bediend met je stem. Aangezien je achter het stuur geconcentreerd moet blijven ziet het er dan ook iets soberder uit. Je kan het ‘autoscherm’ wel iets personaliseren door bijvoorbeeld een eigen CarPlay-achtergrond te kiezen.

