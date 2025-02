CarPlay achtergrond aanpassen: hier vind je de verborgen functie

CarPlay heeft meerdere verborgen functies, waaronder het aanpassen van de achtergrond. Zo pas je de achtergrond van het besturingssysteem aan!

CarPlay

CarPlay is de manier om je iPhone in de auto te gebruiken. Met het besturingssysteem worden applicaties als Kaarten, Maps, Apple Music en Spotify op het scherm van het voertuig weergegeven. Dat is handig, maar een aantal functies van CarPlay is goed verstopt. Zo kun je het besturingssysteem op bepaalde manieren personaliseren, mits je weet waar je de instellingen van CarPlay aanpast.

Het instellen van CarPlay gebeurt op verschillende plekken, afhankelijk van de functies die je wilt aanpassen. De volgorde van de apps in het besturingssysteem kun je bijvoorbeeld wel veranderen, maar dat gaat via de instellingen van je iPhone. Voor het aanpassen van de achtergrond geldt dat niet, dat gaat wél via CarPlay zelf. Wil je een nieuwe wallpaper kiezen? Wij leggen je uit hoe je dat doet!

Achtergrond aanpassen

Past de achtergrond van CarPlay niet goed bij het interieur van je wagen? Dan hebben we goed nieuws, want er is een gemakkelijke manier om de wallpaper aan te passen. Apple heeft een aantal standaard opties toegevoegd aan CarPlay, zodat je de achtergrond naar je persoonlijke voorkeur kunt aanpassen. Daarvoor moet je iPhone wel zijn aangesloten op het mediasysteem van de auto. Het veranderen van de achtergrond gaat vervolgens als volgt:

Verbind je iPhone met de auto; Tik op ‘Instellingen’ in het CarPlay-menu; Ga naar ‘Achtergrond’; Selecteer tot slot een achtergrond naar keuze.

In dit menu heb je de keuze uit verschillende wallpapers, die Apple van tevoren heeft geselecteerd. Zo kun je een achtergrond kiezen die bij het interieur van je auto past. Wil je de achtergrond van CarPlay liever aanpassen naar een eigen foto? Dan hebben we slecht nieuws, want dat is helaas (nog) niet mogelijk. Je kunt enkel kiezen uit de wallpapers die Apple heeft toegevoegd aan het besturingssysteem.

Meer over CarPlay

Het aanpassen van de achtergrond is een gemakkelijke manier om CarPlay te personaliseren. Andere opties zijn het toevoegen en verwijderen van apps, die speciaal zijn ontwikkeld voor CarPlay. Ben je benieuwd hoe je dat doet? Lees dan hier hoe je de applicaties in CarPlay aanpast. Vond je deze tip handig en wil je meer weten over CarPlay? Bekijk hier meer over het besturingssysteem: