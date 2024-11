De cameraregelaar uitzetten op je iPhone 16: zo doe je dat

Een van de nieuwe functies op de iPhone 16 is de cameraregelaar. Maar als je die knop toch nooit gebruikt kun je hem net zo goed uitzetten.

De cameraregelaar uitzetten op je iPhone 16

Elke iPhone 16 heeft dit jaar een knop erbij gekregen en dat is de cameraregelaar. Deze aanraakgevoelige knop weet of je de knop zachtjes indrukt, hard indrukt of erover veegt. Standaard opent deze knop de camera-app en door eroverheen te vegen kun je in- en uitzoomen.

De knop kan best wel handig zijn, omdat je hiermee toch een soort camera-gevoel krijgt als je de iPhone in de breedte vasthebt en op een knop moet ‘drukken’ om een foto te maken. Toch vindt niet iedereen de knop fijn. Daarom is het goed om te weten dat je de cameraregelaar ook kunt uitzetten. Het is overigens ook mogelijk om er een andere functie aan te hangen.

Om de cameraregelaar op de iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro of iPhone 16 Pro Max uit te zetten volg je onderstaande stappen.

Cameraregelaar uitzetten op de iPhone Open de app ‘Instellingen’; Scrol naar beneden en kies voor ‘Camera’; Tik onder ‘Systeeminstellingen’ op ‘Cameraregelaar’; In het kader onderaan kies je voor de optie ‘Geen’.

Tijdens stap 4 kun je bij de cameraregelaar in plaats van ‘Geen’ (uitzetten), ook een van de andere opties kiezen. Zo heb je standaard ook de keuze uit ‘Codescanner’ en ‘Vergrootglas’. Hier komen overigens ook andere apps staan die ondersteuning hebben voor de functie.

iPhone 16 in het kort

Dit zijn de vernieuwingen van de iPhone 16 (€ 905,-) en de iPhone 16 Plus (€ 1.069,-) in het kort:

