Slechte camerakwaliteit op je iPhone? Dat komt door deze instelling

Maak je geregeld foto’s en video’s met je iPhone, maar valt de camerakwaliteit tegen? Schakel dan deze instelling van je iPhone uit!

Camerakwaliteit van de iPhone

De camera van de iPhone wordt ieder jaar beter. Inmiddels beschikken de nieuwste iPhones over 48-megapixelcamera’s, waarmee je scherpe foto’s en video’s maakt. Toch valt de camerakwaliteit van de iPhone in sommige gevallen tegen, dat meerdere oorzaken kan hebben. Zo is de lens van de iPhone mogelijk vies, waardoor de beelden niet scherp zijn. Een andere mogelijke oorzaak is dat de camerafuncties van je iPhone niet juist zijn ingesteld.

Er zijn veel opties bij het instellen van de camera op de iPhone. Dat heeft voordelen, want zo bepaal je zelf welk effect alle foto’s en video’s krijgen. Helaas heeft het ook een nadeel, want sommige instellingen zorgen er juist voor dat de camerakwaliteit van de iPhone juist veel slechter wordt in bepaalde situaties. Eén van die instellingen staat standaard aan op de iPhone. Om deze functie gaat het:

Zo schakel je de functie uit

Bij de instellingen van de iPhone staat HDR-video standaard aan. Deze functie heeft effect op de camerakwaliteit van de iPhone, want de instelling zorgt ervoor dat kleuren veel feller worden weergegeven. HDR staat voor High Dynamic Range en zorgt voor en groter kleurbereik. Bij het maken van video’s leidt dit sneller tot overbelichting en mogelijk tot té felle kleuren. Wil je dit voorkomen? Dan kun je HDR-video beter uitschakelen op je iPhone. Dat doe je als volgt:

Open ‘Instellingen’ op je iPhone; Ga naar ‘Camera’; Tik op ‘Neem video op’; Scrol naar beneden en zet de schakelaar achter ‘HDR-video’ uit.

Heb je de instellingen van de iPhone aangepast? In dat geval ziet de camerakwaliteit van de iPhone er realistischer uit. Het risico op overbewerkte beelden is kleiner én de camera is energiezuiniger zonder HDR. Bovendien zijn er genoeg apparaten die geen ondersteuning hebben voor HDR-beelden, waardoor video’s in sommige gevallen niet kunnen worden afgespeeld. Door HDR uit te schakelen voorkom je deze problemen.

Verbeterde camerakwaliteit

HDR-video’s hebben dus zowel voor- als nadelen. Met HDR ingeschakeld zijn de kleuren in de video’s opvallender en feller, maar dat kan al snel leiden tot overbewerkte en overbelichte beelden. Dat is niet het enige nadeel, want HDR-video’s hebben doorgaans meer opslagruimte op je iPhone nodig. Gaat jouw opslagruimte (te) snel vol, of wil je meer ruimte vrijhouden? Ook dan is het aan te raden om HDR-video’s uit te zetten.

Bij het instellen van de camerakwaliteit op je iPhone is het verstandig om zelf uit te proberen welke functies je voorkeur hebben. Zo kun je een video met HDR maken en een video opnemen zonder HDR, zodat je zelf kunt beslissen welke beelden je mooier vindt.